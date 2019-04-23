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Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге

23 апреля 2019 08:45
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В мире набирает популярность новая стрижка для животных. Владельцы кошек превращают своих питомцев в динозавров.  

По информации Daily Mail, снимки кошек с такой стрижкой очень популярны в Instagram. Владельцы с гордостью делятся фотографиями.    

Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге -1

Персидский кот по кличке Горчица из Северной Каролины    

Кошки не выглядят испуганными с новой стрижкой, но и довольными тоже их не назвать.     

Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры (смотрите здесь).     

Подобно моде, уход за домашними животными подвержен тенденциям, причем некоторые оказываются более успешными, чем другие.    

Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге -4

Питомец из Канады   

Последний тренд – этот. Кошек превращают в динозавров. Образ так и называется – dragoncut («драконья стрижка»). Бока кошки обривают, а мех на спине делают похожим на треугольные пластины динозавров.    

Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге -7

Самсон, сиамский кот из Канады    

В то время как владельцы кажутся довольными тем, как стильно выглядят их кошки, сами питомцы не в восторге от изменений.    

Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге -10

Персидский кот из Сакраменто    

Вы когда-нибудь видели такое? Щенок спит на спине, как человек   

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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