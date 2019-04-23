Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге

По информации Daily Mail, снимки кошек с такой стрижкой очень популярны в Instagram. Владельцы с гордостью делятся фотографиями.

В мире набирает популярность новая стрижка для животных. Владельцы кошек превращают своих питомцев в динозавров.

Персидский кот по кличке Горчица из Северной Каролины

Кошки не выглядят испуганными с новой стрижкой, но и довольными тоже их не назвать.

Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры (смотрите здесь).

Подобно моде, уход за домашними животными подвержен тенденциям, причем некоторые оказываются более успешными, чем другие.