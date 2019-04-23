Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге

В мире набирает популярность новая стрижка для животных. Владельцы кошек превращают своих питомцев в динозавров.
По информации Daily Mail, снимки кошек с такой стрижкой очень популярны в Instagram. Владельцы с гордостью делятся фотографиями.
В мире набирает популярность новая стрижка для животных. Владельцы кошек превращают своих питомцев в динозавров.
По информации Daily Mail, снимки кошек с такой стрижкой очень популярны в Instagram. Владельцы с гордостью делятся фотографиями.
Персидский кот по кличке Горчица из Северной Каролины
Кошки не выглядят испуганными с новой стрижкой, но и довольными тоже их не назвать.
Собака появилась из ниоткуда и спасла чихуахуа от смерти под машиной – невероятные кадры (смотрите здесь).
Подобно моде, уход за домашними животными подвержен тенденциям, причем некоторые оказываются более успешными, чем другие.
Питомец из Канады
Последний тренд – этот. Кошек превращают в динозавров. Образ так и называется – dragoncut («драконья стрижка»). Бока кошки обривают, а мех на спине делают похожим на треугольные пластины динозавров.
Самсон, сиамский кот из Канады
В то время как владельцы кажутся довольными тем, как стильно выглядят их кошки, сами питомцы не в восторге от изменений.
Персидский кот из Сакраменто