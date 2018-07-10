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Почти 3 миллиона просмотров в соцсетях. Посмотрите, как выглядит кот-пылесос

10 июля 2018 15:48
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Новости Японии. Ученый из Японии создал гибрид кота и робота-пылесоса. Он соединил их в одно целое и показал, что получилось.

Видео изобретения было опубликовано на странице в Twitter.

Изобретение двигается медленно и выглядит жутко, но это не помешало ролику набрать почти три миллиона просмотров только на странице автора. Постом поделились более 42 тысяч раз, а лайкнули почти 73 тысячи пользователей. 

Автор решил рассказать о своем изобретении больше после того, как увидел, насколько оно стало популярным.

Почти 3 миллиона просмотров в соцсетях. Посмотрите, как выглядит кот-пылесос-1

Фото: twitter.com/sacocho

«Устройству» нет еще и года. Имя котопылесоса – Барум.

Изобретатель поблагодарил всех за положительную реакцию. И сказал, что у него самого есть два кота.

И только тогда автор открыл страшный секрет.

Изобретатель:
Я – собачник.  

Интернет-пользователи отметили, что нужно не очень любить котов, чтобы придумать эту пугающую вещь. 

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (читать далее).

# Необычное

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