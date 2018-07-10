Почти 3 миллиона просмотров в соцсетях. Посмотрите, как выглядит кот-пылесос

Новости Японии. Ученый из Японии создал гибрид кота и робота-пылесоса. Он соединил их в одно целое и показал, что получилось.

Видео изобретения было опубликовано на странице в Twitter.

Изобретение двигается медленно и выглядит жутко, но это не помешало ролику набрать почти три миллиона просмотров только на странице автора. Постом поделились более 42 тысяч раз, а лайкнули почти 73 тысячи пользователей.

Автор решил рассказать о своем изобретении больше после того, как увидел, насколько оно стало популярным.