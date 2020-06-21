Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших?

У всех нас есть отцы. Хорошие родители – это один из кусочков пазла, который важен для формирования здорового и счастливого человека. И хотя ещё в прошлом веке воспитание детей в основном считалось женским делом, сейчас отцы с удовольствием проводят время вместе с сыновьями и дочерьми.

Многие люди умиляются при виде сурового бородатого мужика, который нежно ведёт за руку ребёнка. И умиление ещё сильнее в случае со знаменитостями. Как сообщает Daily Mail, недавно OnBuy провёл опрос, чтобы выяснить, кто из звёздных отцов кажется людям самым привлекательным. Итак, кто в десятке лучших?

Первое место – Том Харди

Английский актёр и сценарист. Известен своими ролями в фильмах «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Веном». Харди женат на Шарлотте Райли, у пары два ребёнка. Также у Тома есть сын от первого брака.