Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших?
У всех нас есть отцы. Хорошие родители – это один из кусочков пазла, который важен для формирования здорового и счастливого человека. И хотя ещё в прошлом веке воспитание детей в основном считалось женским делом, сейчас отцы с удовольствием проводят время вместе с сыновьями и дочерьми.
Многие люди умиляются при виде сурового бородатого мужика, который нежно ведёт за руку ребёнка. И умиление ещё сильнее в случае со знаменитостями. Как сообщает Daily Mail, недавно OnBuy провёл опрос, чтобы выяснить, кто из звёздных отцов кажется людям самым привлекательным. Итак, кто в десятке лучших?
Первое место – Том Харди
Английский актёр и сценарист. Известен своими ролями в фильмах «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Веном». Харди женат на Шарлотте Райли, у пары два ребёнка. Также у Тома есть сын от первого брака.
Фото: instagram.com/tomsohardy
Второе место – Крис Хемсворт
Австралийский актёр, известен преимущественно ролью Тора в кинематографической вселенной Marvel. Женат на Эльзе Патаки. Пара воспитывает дочь и двух сыновей.
Фото: instagram.com/chrishemsworth
Третье место – Идрис Эльба
Британский актёр, известен ролями в фильмах «28 недель спустя», «Призрачный гонщик 2», трилогии «Тор». Женат на Сабрине Доур. Есть дочь от предыдущего брака.
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Фото: instagram.com/idriselba
Четвёртое место – Джеймс Марсден
Американский актёр, известен ролями в фильмах «Трасса 60», «Дневник памяти», трилогии «Люди Икс». Был женат на актрисе Лизе Линде, у пары родились сын и дочь. После развода Джеймс встречался с моделью Роуз Коста, у них есть сын.
Фото: instagram.com/james_marsden
Пятое место – Дэвид Бекхэм
Английский футболист, дважды занимал второе место в голосовании на звание «Игрока года», является рекордсменом по числу сыгранных матчей в сборной Англии среди полевых игроков. Женат на Виктории Бекхэм, супруги воспитывают троих сыновей и дочь.
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Фото: instagram.com/davidbeckham
Шестое место – Тай Баррелл
Американский актёр и комедиант. Известен ролью Фила Данфи в комедийном сериале «Американская семейка». Женат на Холли Беррелл, пара удочерила двух девочек.
Седьмое место – Барак Обама
44-й президент Соединённых Штатов Америки. Супруга – Мишель Обама. Пара воспитывает двух дочерей.
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Фото: instagram.com/barackobama
Восьмое место – Стэнли Туччи
Американский актёр, писатель и режиссёр. Известен ролями в сериале «Детектив Монк», фильмах «Заговор» и «Милые кости». Отец пятерых детей.
Фото: instagram.com/stanleytucci
Девятое место – Уилл Смит
Американский актёр и хип-хоп исполнитель. Известен ролями в трилогии «Люди в чёрном», «Я – легенда», «Отряд самоубийц». Супруга – Джада Пинкетт-Смит, у пары есть сын и дочь. Также у Смита есть сын от первого брака.
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Фото: instagram.com/willsmith
Десятое место – Гордон Рамсей
Британский шеф-повар. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен. Также известене в качестве ведущего телешоу «Адская кухня». Женат на ведущей и авторе кулинарных книг Кайетане Рамсей, у супругов пятеро детей.
Фото: instagram.com/tanaramsay
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как звёзды проводят время с детьми.
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