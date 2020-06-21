Прямой эфир

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших?

21 июня 2020 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У всех нас есть отцы. Хорошие родители – это один из кусочков пазла, который важен для формирования здорового и счастливого человека. И хотя ещё в прошлом веке воспитание детей в основном считалось женским делом, сейчас отцы с удовольствием проводят время вместе с сыновьями и дочерьми.

Многие люди умиляются при виде сурового бородатого мужика, который нежно ведёт за руку ребёнка. И умиление ещё сильнее в случае со знаменитостями. Как сообщает Daily Mail, недавно OnBuy провёл опрос, чтобы выяснить, кто из звёздных отцов кажется людям самым привлекательным. Итак, кто в десятке лучших?

Первое место – Том Харди

Английский актёр и сценарист. Известен своими ролями в фильмах «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Веном». Харди женат на Шарлотте Райли, у пары два ребёнка. Также у Тома есть сын от первого брака.

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -1

Фото: instagram.com/tomsohardy

Второе место – Крис Хемсворт

Австралийский актёр, известен преимущественно ролью Тора в кинематографической вселенной Marvel. Женат на Эльзе Патаки. Пара воспитывает дочь и двух сыновей.

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -4

Фото: instagram.com/chrishemsworth

Третье место – Идрис Эльба

Британский актёр, известен ролями в фильмах «28 недель спустя», «Призрачный гонщик 2», трилогии «Тор». Женат на Сабрине Доур. Есть дочь от предыдущего брака.

Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет 

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -7

Фото: instagram.com/idriselba

Четвёртое место – Джеймс Марсден

Американский актёр, известен ролями в фильмах «Трасса 60», «Дневник памяти», трилогии «Люди Икс». Был женат на актрисе Лизе Линде, у пары родились сын и дочь. После развода Джеймс встречался с моделью Роуз Коста, у них есть сын.

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -10

Фото: instagram.com/james_marsden

Пятое место – Дэвид Бекхэм

Английский футболист, дважды занимал второе место в голосовании на звание «Игрока года», является рекордсменом по числу сыгранных матчей в сборной Англии среди полевых игроков. Женат на Виктории Бекхэм, супруги воспитывают троих сыновей и дочь.

«Мама и папа мечты»: 18 фото в честь 18-ой годовщины брака Виктории и Дэвида Бэкхемов

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -13

Фото: instagram.com/davidbeckham

Шестое место – Тай Баррелл

Американский актёр и комедиант. Известен ролью Фила Данфи в комедийном сериале «Американская семейка». Женат на Холли Беррелл, пара удочерила двух девочек.  

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -16

Фото: Splashnews.com

Седьмое место – Барак Обама

44-й президент Соединённых Штатов Америки. Супруга – Мишель Обама. Пара воспитывает двух дочерей.

Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -19

Фото: instagram.com/barackobama

Восьмое место – Стэнли Туччи

Американский актёр, писатель и режиссёр. Известен ролями в сериале «Детектив Монк», фильмах «Заговор» и «Милые кости». Отец пятерых детей.

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -22

Фото: instagram.com/stanleytucci

Девятое место – Уилл Смит

Американский актёр и хип-хоп исполнитель. Известен ролями в трилогии «Люди в чёрном», «Я – легенда», «Отряд самоубийц». Супруга – Джада Пинкетт-Смит, у пары есть сын и дочь. Также у Смита есть сын от первого брака.

«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя»: так Уилл Смит поздравил дочь с 15-летием

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -25

Фото: instagram.com/willsmith

Десятое место – Гордон Рамсей

Британский шеф-повар. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен. Также известене в качестве ведущего телешоу «Адская кухня». Женат на ведущей и авторе кулинарных книг Кайетане Рамсей, у супругов пятеро детей.

Названы самые привлекательные отцы среди знаменитостей. Сможете угадать, кто попал в десятку лучших? -28

Фото: instagram.com/tanaramsay

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как звёзды проводят время с детьми.

Максим Мирный с супругой помогают сыновьям и дочерям найти занятия по душе – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Том Харди # Крис Хемсворт # Идрис Эльба # Дэвид Бекхэм # Барак Обама # Уилл Смит # Мишель Обама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ
21 июня 2020 13:16

Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ

Не сдержала слёзы. Женщина увидела капсулу времени, которую сделала 33 года назад вместе с братьями
21 июня 2020 12:28

Не сдержала слёзы. Женщина увидела капсулу времени, которую сделала 33 года назад вместе с братьями

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано
21 июня 2020 11:20

Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано