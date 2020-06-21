Не сдержала слёзы. Женщина увидела капсулу времени, которую сделала 33 года назад вместе с братьями
Женщина получила капсулу времени 33-летней давности и не смогла сдержать слёз. Это послание в будущее она создала сама вместе со старшими братьями.
Как сообщает Leeds Live, в 1987 году 3-летняя Кимберли Колбек и её братья – 12-летний Эндрю и 8-летний Кристофер – захотели создать капсулу времени.
В один из дней дети сидели на террасе своего дома в окрестностях британского города Лидса. Они написали карандашом записки и поместили их в стеклянную бутылку, которую отдали отцу. Мужчина спрятал её в стене строившейся в их доме кухни.
Фото: Darren Moon / Leeds Live
И вот 30 лет спустя строители, занимающиеся ремонтом недвижимости, обнаружили ту самую капсулу времени. Один из строителей рассказал о находке в Facebook. Увидев записку, в которой были имена, возраст и дата, Кимберли расплакалась.
«Мой старший брат Эндрю, к сожалению, умер два года назад. Я испытала сильные эмоции, увидев его письмо», – поделилась переживаниями Колбек.
Фото: Darren Moon / Leeds Live
Выяснилось, что Эндрю написал и ещё одно письмо.
«Сегодня День святого Валентина. Да. 14/2/89», – говорится в нём.
Фото: Darren Moon / Leeds Live
Семья Колбек уехала из родительского дома в 2013 году. Сейчас Кимберли живёт в Каслфорде, и она договорилась о встрече со столяром, который нашёл записку, чтобы получить её назад.
«Я так рада, что могу получить что-то из своего детства. Теперь я думаю о создании капсулы времени с моей дочерью», – сказала Колбек.
Фото: Kim Poulter / Leeds Live
Ранее мы рассказывали о семье, которая нашла послание в бутылке на берегу.
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