Не сдержала слёзы. Женщина увидела капсулу времени, которую сделала 33 года назад вместе с братьями

Женщина получила капсулу времени 33-летней давности и не смогла сдержать слёз. Это послание в будущее она создала сама вместе со старшими братьями.

Как сообщает Leeds Live, в 1987 году 3-летняя Кимберли Колбек и её братья – 12-летний Эндрю и 8-летний Кристофер – захотели создать капсулу времени.

В один из дней дети сидели на террасе своего дома в окрестностях британского города Лидса. Они написали карандашом записки и поместили их в стеклянную бутылку, которую отдали отцу. Мужчина спрятал её в стене строившейся в их доме кухни.