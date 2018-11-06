Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет

Новости США. Назван самый сексуальный мужчина года. Им стал 46-летний актер Идрис Эльба. Об этом сообщает журнал People. Британский актер признался, что не ожидал получить такое звание. Идрис Эльба:

Я подумал: «Да ладно, нет. На самом деле?»

Фото: instagram.com/idriselba

По словам актера, для него это было удивлением и приятным сюрпризом. Журнал вручает это звание уже в 33 раз – с 1985 года.

Фото: instagram.com/idriselba

Идрис Эльба рассказал, что начал заниматься спортом еще в то время, когда учился в школе. А самым лучшим событием в жизни актер называет рождение своих детей – Эльба отец 16-летней дочери и 4-летнего сына. Сейчас главным жизненным кредо актера является жизнь без сожалений. «Жизнь состоит не в том, чтобы думать о том, что вы могли бы сделать».

Фото: instagram.com/idriselba