Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет

Новости США. Назван самый сексуальный мужчина года. Им стал 46-летний актер Идрис Эльба.
Об этом сообщает журнал People. Британский актер признался, что не ожидал получить такое звание.
Идрис Эльба:
Я подумал: «Да ладно, нет. На самом деле?»
Новости США. Назван самый сексуальный мужчина года. Им стал 46-летний актер Идрис Эльба.
Об этом сообщает журнал People. Британский актер признался, что не ожидал получить такое звание.
Идрис Эльба:
Я подумал: «Да ладно, нет. На самом деле?»
Фото: instagram.com/idriselba
По словам актера, для него это было удивлением и приятным сюрпризом.
Журнал вручает это звание уже в 33 раз – с 1985 года.
Фото: instagram.com/idriselba
Идрис Эльба рассказал, что начал заниматься спортом еще в то время, когда учился в школе.
А самым лучшим событием в жизни актер называет рождение своих детей – Эльба отец 16-летней дочери и 4-летнего сына.
Сейчас главным жизненным кредо актера является жизнь без сожалений. «Жизнь состоит не в том, чтобы думать о том, что вы могли бы сделать».
Фото: instagram.com/idriselba
Самыми известными работами Идриса Эльбы являются фильм «Рок-н-рольщик», «Темная башня», «Тихоокеанский рубеж», «Прометей», «Книга джунглей», трилогия «Тор», сериал «Лютер».
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