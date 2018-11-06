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Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет

06 ноября 2018 13:23
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Новости США. Назван самый сексуальный мужчина года. Им стал 46-летний актер Идрис Эльба.

Об этом сообщает журнал People. Британский актер признался, что не ожидал получить такое звание.

Идрис Эльба:
Я подумал: «Да ладно, нет. На самом деле?»

Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет -1

Фото: instagram.com/idriselba

По словам актера, для него это было удивлением и приятным сюрпризом.

Журнал вручает это звание уже в 33 раз – с 1985 года.

Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет -4

Фото: instagram.com/idriselba

Идрис Эльба рассказал, что начал заниматься спортом еще в то время, когда учился в школе.

А самым лучшим событием в жизни актер называет рождение своих детей – Эльба отец 16-летней дочери и 4-летнего сына.

Сейчас главным жизненным кредо актера является жизнь без сожалений. «Жизнь состоит не в том, чтобы думать о том, что вы могли бы сделать».

Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Ему 46 лет -7

Фото: instagram.com/idriselba

Самыми известными работами Идриса Эльбы являются фильм «Рок-н-рольщик», «Темная башня», «Тихоокеанский рубеж», «Прометей», «Книга джунглей», трилогия «Тор», сериал «Лютер».

Круче Бонда: лучшие роли Идриса Эльбы (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Идрис Эльба # Фотофакт

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