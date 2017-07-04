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«Мама и папа мечты»: 18 фото в честь 18-ой годовщины брака Виктории и Дэвида Бэкхемов

04 июля 2017 14:30
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Новости Великобритании. 4 июля чета Бэкхемов отмечает годовщину свадьбы. В 1999 году пара узаконила отношения, и уже 18 лет они являются примером для многих. В этом браке родились четверо детей – три сына и дочь. Мы заглянули в социальные сети пары и их ребятишек и собрали 18 фото, которые показывают, что любовь и семейные ценности у них на первом месте.

Кстати, отношения Бэкхема с детьми пример для многих. Футболист может шутить над сыновьями, однако с младшей дочерью его отношения весьма трогательные – здесь подробнее

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Виктория Бэкхем

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