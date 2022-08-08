8 августа отмечается Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день альпинизма – праздник, который не знает границ, объединяя всех настоящих мужчин и твердых духом женщин. Появлением этого праздника мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам – врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальма. 8 августа 1786 года они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп – вершины Монблан, высота которой составляет 4 810 метров над уровнем моря. Монблан пытались покорить до них многие. Было даже назначено вознаграждение тому, кто наконец покорит эту гору. Но повезло этим двоим. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа. Своим этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом. В мире с каждым годом становится все больше высотных зданий, и такие специалисты могут помыть окна и фасады, покрасить и отремонтировать их, убрать снег и сосульки и выполнить операции на сооружениях, где применение строительных лесов невозможно. 8 августа Международный день офтальмолога

Международный день офтальмолога – это праздник, созданный самими врачами. 8 августа родился известный российский офтальмолог Святослав Федоров. Инициатива проведения этого праздника, который существует с 2004 года, была принята врачами во многих странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения почти полтора миллиарда человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения. 180 миллионов людей в мире являются инвалидами по зрению, 45 миллионов из них полностью слепые. Но, как отмечают специалисты ВОЗ, около 80 % случаев слепоты можно было избежать, если бы было вовремя получено необходимое лечение. В этот день во всем мире проходят научные конференции, на которых врачи обсуждают новейшие методы лечения патологий органов зрения. 8 августа 1899 года был запатентован холодильник

8 августа 1899 года американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Первые домашние холодильные машины потребляли много дров, угля и керосина. И только в 1911 году фирма «Дженерал Электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: холодильная машина помещалась в кухонном шкафу. Но она очень сильно шумела, и из-за того, что работала на газе, источала неприятный запах. Только в 1926 году датский инженер разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого холодильник быстро стал популярным бытовым прибором. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили. Тогда их называли «домашней фабрикой холода». В Советском Союзе первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 60-е годы. До этого советские хозяйки обходились в основном кухонными ледниками. Сейчас в самых дорогих холодильниках есть даже специальные полочки для женских кремов и «записная книжка», снабженная календарем хранения продуктов. 8 августа отмечается Всемирный день кошек