9 августа отмечается Международный день коренных народов мира

9 августа Международный день коренных народов мира

Сегодня, 9 августа, под эгидой ООН отмечается Международный день коренных народов мира. Сейчас в мире около 370 миллионов представителей народов, исконно обитающих на своих землях, причем живущих в самых разных уголках планеты. Примерно 90 современных стран могут говорить о том, что на их территории есть их представители. Для общей численности населения размер невелик – всего 5 %, тем значимее другие цифры. Они носители более 5 тысяч культур и языков. Поэтому так важно помочь им сохранить самобытность, культурные особенности, традиции. Коренные народы относятся к категории наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения. В 2022 году начался новый важный этап в истории культуры коренных народов – Десятилетие языков коренных народов, когда особое внимание будет уделяться сохранению редких языков. 9 августа празднуют Всемирный день книголюбов

Всемирный день книголюбов отмечается ежегодно 9 августа. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых, собственно, книга и создается. Магия книги – это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении. 9 августа День памяти жертв атомного удара в Нагасаки

Сегодня День памяти жертв атомного удара в Нагасаки. Ровно в 11 часов 2 минуты город Нагасаки затихнет – после удара колокола он склонит голову в минуте молчания. Именно в это время 9 августа 1945 года на высоте около 500 метров произошел взрыв атомной бомбы «Толстяк», сброшенной американским бомбардировщиком Б-29. Тогда от бомбардировки пострадало около 80 тысяч человек, мощность взрыва составила 21 килотонну. Япония до сих пор ощущает последствия тех страшных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – официальный статус потерпевших сегодня имеет около четверти миллиона граждан страны. 9 августа 1173 года в Италии начали строить Пизанскую башню

9 августа 1173 года в Италии началось строительство Пизанской башни. Строительство самой знаменитой башни Италии, а может, и всего мира, длилось (с перерывами) 199 лет и было закончено в 1372 году. Автором проекта этого чуда является Бонанно Пизано, известный итальянский архитектор XII века. Высота первого этажа башни составляет 11 метров. После того как он был построен, строители обнаружили, что башня стала отклоняться. Строительство было приостановлено. В течение нескольких столетий многие пытались достроить «падающую» башню. Наконец в 1372 году работы были завершены. В 1986 году Пизанской башне вместе со всем архитектурным ансамблем Площади Чудес ЮНЕСКО был присвоен статус Всемирного наследия. 9 августа отмечается День польки