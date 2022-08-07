Учёные объяснили, кем может быть знаменитое Лохнесское чудовище

Тайна о Лохнесском чудовище прояснилась. Ученые нашли объяснение знаменитому мифу, но это не точно. Группа исследователей из Новой Зеландии опровергла возможность существования монстра в озере Лох-Несс еще в 2019 году, сообщает Mirror. Тогда ученые пытались задокументировать всех живущих там существ с помощью образцов ДНК из воды.



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Профессор университета, генетик Отаго Нил Геммелл сказал, что ученые не могут найти никаких даже отдаленных свидетельств о существовании монстра. Некоторые считают, что чудовище могло быть бродячей акулой, но научных доказательств этому не нашли. По данным исследователей, в озере нет ДНК акул, осетровых или сомов. Однако они предположили, что чудовище могло быть большим угрем, популяция которых распространена в водоеме. Точных доказательств пока нет, но нельзя сбрасывать со счетов эту версию.



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«Существует очень значительное количество ДНК угря. Угри очень многочисленны в озере Лох-Несс, причем ДНК угря обнаружена практически в каждом месте, где были отобраны образцы – их много», – пояснил профессор.