Учёные объяснили, кем может быть знаменитое Лохнесское чудовище

Тайна о Лохнесском чудовище прояснилась. Ученые нашли объяснение знаменитому мифу, но это не точно.
Группа исследователей из Новой Зеландии опровергла возможность существования монстра в озере Лох-Несс еще в 2019 году, сообщает Mirror. Тогда ученые пытались задокументировать всех живущих там существ с помощью образцов ДНК из воды.
Профессор университета, генетик Отаго Нил Геммелл сказал, что ученые не могут найти никаких даже отдаленных свидетельств о существовании монстра. Некоторые считают, что чудовище могло быть бродячей акулой, но научных доказательств этому не нашли. По данным исследователей, в озере нет ДНК акул, осетровых или сомов. Однако они предположили, что чудовище могло быть большим угрем, популяция которых распространена в водоеме. Точных доказательств пока нет, но нельзя сбрасывать со счетов эту версию.
«Существует очень значительное количество ДНК угря. Угри очень многочисленны в озере Лох-Несс, причем ДНК угря обнаружена практически в каждом месте, где были отобраны образцы – их много», – пояснил профессор.
Есть много теорий о таинственном существе из самого известного шотландского озера. Большинство предположений опровергнуты или вообще не подчиняются здравому смыслу. Например, то, что монстр прячется от глаз человека и современных технологий. А знаменитый снимок, сделанный в 1934 году, оказался подделкой. Но история с чудовищем до сих пор захватывает разумы и воображение людей не только Шотландии, но и всего мира.
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