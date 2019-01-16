«Мне печально, что я оказался таким тугим». Влад Соколовский сожалеет об ошибках прошлого

Соколовский опубликовал несколько видео в Instagram и рассказал, что его натолкнуло на такие мысли.

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Сейчас певец, как и его бывшая супруга, находятся на Бали. И в одном из супермаркетов Влад случайно встретил близких подруг Риты Дакоты – репера Айзу и певицу Клаву Коку. Айза спросила, как Соколовский мог так поступить со своей супругой. «Что же ты наделал», – задали ему вопрос.

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Влад Соколовский:

И я словил себя на мысли, что на тот момент мне просто не было чего ответить – я как оцепенел и сказал в ответ какую-то банальную фразу из серии «что сделано, то сделано», я этого изменить не могу и я не очень готов с ней это обсуждать. А потом я задумался, что по большому счету мы, к сожалению, не имеем способности, волшебной силы – менять свое прошлое, перемещаться во времени с тем опытом, который есть у нас сегодня и что-то там менять, увы.