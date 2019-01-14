Кейт Миддлтон не пригласила на свой день рождения Меган Маркл и принца Гарри

Новости Великобритании. В самый разгар слухов о разладе между Кейт Миддлтон и Меган Маркл появилось сообщение, что принц Гарри с супругой не были приглашены на вечеринку в честь дня рождения Кейт.

По информации Daily Mirror, на праздник в поместье Анмер Холл в графстве Норфолк были приглашены близкие родственники и друзья. Однако принц Гарри и Меган Маркл не были замечены на вечеринке.

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Кейт Миддлтон отметила 37 день рождения девятого января. Она отпраздновала его воскресным обедом в кругу самых близких – супруга, детей, крестной матери принца Джорджа.

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Отсутствие Меган Маркл и ее мужа вызвало вопросы и подпитывало и без того распространенные предположения, что пары не ладят.