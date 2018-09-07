«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Влад Соколовский: Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по- настоящему учиться.

Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram. Комментарии под постом были закрыты.

Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию.

На снимке артист смотрит на небо. По словам Соколовского, этот московский рассвет был самым красивым в его жизни.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение развестись в августе. Это произошло из-за измен супруга. Дакота написала откровенный пост, в котором поделилась происходящим в их семье и своим психологическим состоянием. Полный текст сообщения певицы читайте здесь.