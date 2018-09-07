Прямой эфир

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

07 сентября 2018 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Влад Соколовский впервые после новости о разводе с Ритой Дакотой прокомментировал ситуацию.

Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram. Комментарии под постом были закрыты.

Влад Соколовский:
Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по- настоящему учиться.

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой-1

Фото: instagram.com/vs20

На снимке артист смотрит на небо. По словам Соколовского, этот московский рассвет был самым красивым в его жизни.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение развестись в августе. Это произошло из-за измен супруга. Дакота написала откровенный пост, в котором поделилась происходящим в их семье и своим психологическим состоянием. Полный текст сообщения певицы читайте здесь.

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой-4

Фото: instagram.com/vs20

Пара была в браке три года. Они воспитывают дочь Мию, которой нет и года.

Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Влад Соколовский # Рита Дакота

Другие новости рубрики

Все новости
Трудоголик, который ненавидит соцсети. Instagram-обзор страницы актрисы Елизаветы Боярской
07 сентября 2018 14:02

Трудоголик, который ненавидит соцсети. Instagram-обзор страницы актрисы Елизаветы Боярской

«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине
07 сентября 2018 10:32

«От души и чистого сердца»: Виталий Карпанов снял клип о малой родине

Жених пять лет требовал у экс-невесты вернуть помолвочное кольцо за 40 тысяч долларов. Пришлось идти в суд
07 сентября 2018 10:15

Жених пять лет требовал у экс-невесты вернуть помолвочное кольцо за 40 тысяч долларов. Пришлось идти в суд