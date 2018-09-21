«Я пошёл на все Ритины условия». Соколовский откровенно рассказал о разводе с Дакотой

Новости России. Влад Соколовский впервые подробнее рассказал о своем разводе с Ритой Дакотой.

Большой пост певец опубликовал на своей странице в Instagram. В нем артист признался, что время, которое он не делал никаких публичных заявлений, позволило ему увидеть более объективную картину произошедшего.

По словам Соколовского, он не хотел ничего рассказывать до того момента, пока все юридические тонкости не были окончены.

Влад Соколовский:

Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше.