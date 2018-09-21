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«Я пошёл на все Ритины условия». Соколовский откровенно рассказал о разводе с Дакотой

21 сентября 2018 08:42
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Новости России. Влад Соколовский впервые подробнее рассказал о своем разводе с Ритой Дакотой.

Большой пост певец опубликовал на своей странице в Instagram. В нем артист признался, что время, которое он не делал никаких публичных заявлений, позволило ему увидеть более объективную картину произошедшего.

По словам Соколовского, он не хотел ничего рассказывать до того момента, пока все юридические тонкости не были окончены.

Влад Соколовский:
Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше.

«Я пошёл на все Ритины условия». Соколовский откровенно рассказал о разводе с Дакотой-1

Скриншот со страницы instagram.com/vs20

«Я пошёл на все Ритины условия». Соколовский откровенно рассказал о разводе с Дакотой-3

Скриншот со страницы instagram.com/vs20

После этого поста певец признался, что хочет закрыть тему его развода раз и навсегда.

«Рассвет». Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой (читать далее).

Постом ранее Соколовский поделился планами на ближайшее будущее, среди которых «сходить на Эльбрус» и покорить «самую высокую горную вершину России и Европы».

«Я пошёл на все Ритины условия». Соколовский откровенно рассказал о разводе с Дакотой-6

Фото: instagram.com/vs20

Рита Дакота опубликовала пост на своей странице в один день с откровениями Влада Соколовского.

«Я пошёл на все Ритины условия». Соколовский откровенно рассказал о разводе с Дакотой-9

Скриншот со страницы instagram.com/ritadakota

По словам певицы, она готова начать новую страницу своей жизни и не вспоминать о прошлом.

Рита Дакота и Влад Соколовский были женаты три года. У пары есть дочь Мия, которой скоро исполнится год. В августе нынешнего года Рита Дакота откровенно призналась, что их семейной жизни пришел конец из-за измен певца. 

# Звезды # калейдоскоп # Влад Соколовский # Рита Дакота # Фотофакт

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