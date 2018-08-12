Рита Дакота о разводе с Владом Соколовским: «Звучит, как сценарий фильма ужасов»

Новости Беларуси. 11 августа стало известно, что Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трёх лет брака. «Всё, что казалось красивой картинкой, семьёй, преданностью и любовью – оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре», – написала певица в Instagram. По словам Дакоты, причиной развода стала супружеская неверность Соколовского. Женщина подчеркнула, что об этом знали многие из их друзей, а также некоторые члены семьи мужа.

Фото: instagram.com/ritadakota

Несколько знаменитостей выразили свою поддержку певице. «Поверь, абсолютно всё, что происходит в нашей жизни, происходит к лучшему. Поверь мне, я проверила это на себе», – сказала телеведущая и писательница Юлия Барановская. «Держись, милая! Во всей этой истории теряет только он! Его жалко: незрелый, глупый и самонадеянный. Ты Свет и Сила! Такое мощнейшее и счастливое тебя ждёт будущее, что скажешь «Спасибо» Судьбе за эти тяжёлые уроки! Я с тобой», – подбодрила певица Анфиса Чехова. «Помню, как мы ужинали вместе… И вы вдвоём успокаивали меня. Как же так! Мне жаль его! Потерять такую женщину… променять семью на похоть… я никогда не пойму их… я с тобой», – написала певица и телеведущая Ольга Бузова.

Фото: instagram.com/vs20