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Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA

15 января 2019 12:09
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Клип группы IOWA на песню «Бьет бит» на YouTube посмотрели более 100 миллионов раз.

Ролик был опубликован в октябре 2015 года. Клип собрал более 340 тысяч лайков. Эта музыкальная работа стала самой просматриваемой на YouTube среди клипов артистов  родом из Беларуси.

Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»

Участники группы отмечают, что ролик был задуман как 3-минутный красочный мюзикл.

«Это история современной Танечки из стихотворения Агнии Барто, которой музыка помогает преодолеть все жизненные трудности и найти новых друзей».

Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»

В описании к видео сказано, что «любая проблема – это замаскированная удача, особенно если «в кармане плеер и ... пульсом бьёт бит».

Интервью группы IOWA: «Я так ревела на этом концерте, и люди тоже плакали» (читать далее).

Поклонники в комментариях отмечают, что все эти три года эта песня была одной из любимых. «Песня просто огонь».

Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова родилась в городе Чаусы. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге.

Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA-10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»

Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. В мае IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня» (смотрите здесь). 

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Екатерина Иванчикова # Фотофакт

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