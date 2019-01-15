Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA
Клип группы IOWA на песню «Бьет бит» на YouTube посмотрели более 100 миллионов раз.
Ролик был опубликован в октябре 2015 года. Клип собрал более 340 тысяч лайков. Эта музыкальная работа стала самой просматриваемой на YouTube среди клипов артистов родом из Беларуси.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»
Участники группы отмечают, что ролик был задуман как 3-минутный красочный мюзикл.
«Это история современной Танечки из стихотворения Агнии Барто, которой музыка помогает преодолеть все жизненные трудности и найти новых друзей».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»
В описании к видео сказано, что «любая проблема – это замаскированная удача, особенно если «в кармане плеер и ... пульсом бьёт бит».
Интервью группы IOWA: «Я так ревела на этом концерте, и люди тоже плакали» (читать далее).
Поклонники в комментариях отмечают, что все эти три года эта песня была одной из любимых. «Песня просто огонь».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова родилась в городе Чаусы. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iowamusicband»
Солистка крошит гитару, звезда сериала «Кухня» – с топором. В мае IOWA презентовала снятый в Беларуси клип «Молчишь на меня» (смотрите здесь).