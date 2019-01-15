Это рекорд. Более 100 миллионов просмотров на YouTube набрал клип группы IOWA

Ролик был опубликован в октябре 2015 года. Клип собрал более 340 тысяч лайков. Эта музыкальная работа стала самой просматриваемой на YouTube среди клипов артистов родом из Беларуси.

Клип группы IOWA на песню «Бьет бит» на YouTube посмотрели более 100 миллионов раз.

«Это история современной Танечки из стихотворения Агнии Барто, которой музыка помогает преодолеть все жизненные трудности и найти новых друзей».

Участники группы отмечают, что ролик был задуман как 3-минутный красочный мюзикл.

В описании к видео сказано, что «любая проблема – это замаскированная удача, особенно если «в кармане плеер и ... пульсом бьёт бит».

Интервью группы IOWA: «Я так ревела на этом концерте, и люди тоже плакали» (читать далее).

Поклонники в комментариях отмечают, что все эти три года эта песня была одной из любимых. «Песня просто огонь».