«Моя сила, моя любовь, моя нежность». Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем

Певица Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram первое фото с дочкой после сообщения о разводе с Владом Соколовским. Кроме снимка с маленькой Мией певица написала пост. Рита Дакота:

Если отмотать время назад, чтобы ничего этого не было или пройти через всё, что я прохожу сейчас, ещё 100 раз, но когда на моих руках ты, я бы не задумываясь выбрала второе. Моя сила, моя любовь, моя нежность...

Фото: instagram.com/ritadakota

Несколькими часами ранее певица опубликовала большой пост, в котором описала свое состояние и поблагодарила всех за поддержку. По словам певицы, она открылась миру, чтобы быть до конца честной и сказать правду. Также девушка отметила, что ей не надо сострадать – она не жертва. Рита Дакота попросила не писать гадостей в адрес Влада Соколовского. Рита Дакота:

Моё отношение к нему как к мужчине - мое личное дело, но моё отношение к нему как к отцу моего ребёнка всегда будет в высшей степени уважительным. Влад и Мия общаются, проводят время вместе, и я надеюсь так будет всегда.

Фото: instagram.com/ritadakota