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«Моя сила, моя любовь, моя нежность». Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем

13 августа 2018 15:58
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Певица Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram первое фото с дочкой после сообщения о разводе с Владом Соколовским.

Кроме снимка с маленькой Мией певица написала пост.

Рита Дакота:
Если отмотать время назад, чтобы ничего этого не было или пройти через всё, что я прохожу сейчас, ещё 100 раз, но когда на моих руках ты, я бы не задумываясь выбрала второе. Моя сила, моя любовь, моя нежность...

«Моя сила, моя любовь, моя нежность». Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем -1

Фото: instagram.com/ritadakota

Несколькими часами ранее певица опубликовала большой пост, в котором описала свое состояние и поблагодарила всех за поддержку.

По словам певицы, она открылась миру, чтобы быть до конца честной и сказать правду. Также девушка отметила, что ей не надо сострадать – она не жертва. Рита Дакота попросила не писать гадостей в адрес Влада Соколовского.

Рита Дакота:
Моё отношение к нему как к мужчине - мое личное дело, но моё отношение к нему как к отцу моего ребёнка всегда будет в высшей степени уважительным. Влад и Мия общаются, проводят время вместе, и я надеюсь так будет всегда. 

«Моя сила, моя любовь, моя нежность». Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем -4

Фото: instagram.com/ritadakota

Напомним, что 11 августа стало известно, что пара разводится после трех лет брака. Об этом певица написала откровенный пост в соцсети.

Причиной развода стала измена (читать далее).

Певицу поддержали многие знаменитости, некоторые из них также пережили развод – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Рита Дакота # Влад Соколовский # Мия Соколовская # Фотофакт

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