«Моя сила, моя любовь, моя нежность». Рита Дакота показала первое фото с дочерью после новости о разводе с мужем
Певица Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram первое фото с дочкой после сообщения о разводе с Владом Соколовским.
Кроме снимка с маленькой Мией певица написала пост.
Рита Дакота:
Если отмотать время назад, чтобы ничего этого не было или пройти через всё, что я прохожу сейчас, ещё 100 раз, но когда на моих руках ты, я бы не задумываясь выбрала второе. Моя сила, моя любовь, моя нежность...
Фото: instagram.com/ritadakota
Несколькими часами ранее певица опубликовала большой пост, в котором описала свое состояние и поблагодарила всех за поддержку.
По словам певицы, она открылась миру, чтобы быть до конца честной и сказать правду. Также девушка отметила, что ей не надо сострадать – она не жертва. Рита Дакота попросила не писать гадостей в адрес Влада Соколовского.
Рита Дакота:
Моё отношение к нему как к мужчине - мое личное дело, но моё отношение к нему как к отцу моего ребёнка всегда будет в высшей степени уважительным. Влад и Мия общаются, проводят время вместе, и я надеюсь так будет всегда.
Фото: instagram.com/ritadakota
Напомним, что 11 августа стало известно, что пара разводится после трех лет брака. Об этом певица написала откровенный пост в соцсети.
Причиной развода стала измена (читать далее).
Певицу поддержали многие знаменитости, некоторые из них также пережили развод – здесь подробнее.