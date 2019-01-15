Как принцесса Диана. Меган Маркл повторила образ знаменитой свекрови

По информации Daily Mail, беременная герцогиня известна своей любовью к сдержанным оттенкам, однако во время поездки с супругом в город Биркенхед Маркл выбрала неожиданно яркий образ – фиолетовое платье, ярко-красный тренч и туфли того же оттенка.

Новости Великобритании. Меган Маркл отдала дань памяти своей покойной свекрови во время посещения города Биркенхед.

Поклонники королевской семьи сразу же обратили внимание на то что такую цветовую гамму предпочитала мать принца Гарри – принцесса Диана.

Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери (читать далее).

Впервые в наряде с таким сочетанием цветов Диана вышла в свет в 1988 году – это было алое платье с фиолетовым поясом. В следующем году принцесса выбрала фиолетовую юбку, красный жакет и шляпу с яркой лентой.