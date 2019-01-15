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Как принцесса Диана. Меган Маркл повторила образ знаменитой свекрови

15 января 2019 13:31
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Новости Великобритании. Меган Маркл отдала дань памяти своей покойной свекрови во время посещения города Биркенхед.

По информации Daily Mail, беременная герцогиня известна своей любовью к сдержанным оттенкам, однако во время поездки с супругом в город Биркенхед Маркл выбрала неожиданно яркий образ – фиолетовое платье, ярко-красный тренч и туфли того же оттенка.

Как принцесса Диана. Меган Маркл повторила образ знаменитой свекрови -1

Поклонники королевской семьи сразу же обратили внимание на то что такую цветовую гамму предпочитала мать принца Гарри – принцесса Диана.

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Впервые в наряде с таким сочетанием цветов Диана вышла в свет в 1988 году – это было алое платье с фиолетовым поясом. В следующем году принцесса выбрала фиолетовую юбку, красный жакет и шляпу с яркой лентой.

Как принцесса Диана. Меган Маркл повторила образ знаменитой свекрови -4

Как принцесса Диана. Меган Маркл повторила образ знаменитой свекрови -6

К этому же образу, но только без шляпы, Диана вернулась в 1992 во время поездки в Индию.

Как принцесса Диана. Меган Маркл повторила образ знаменитой свекрови -9

Похоже, что образ Меган Маркл был вдохновлен свекровью.

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# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # принцесса Диана # Принц Гарри # Фотофакт

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