Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет

Новости мира. 18 ноября в Китае пройдет финал конкурса «Мисс мира-2017». В нем примут участие красавицы из 118 стран.

Беларусь не будет участвовать в конкурсе в нынешнем году. Россию представит 22-летняя уроженка Екатеринбурга Полина Попова, а Украину – 18-летняя студентка авиационного университета из Киева Полина Ткач.

В преддверии грандиозного события мы решили вспомнить победительниц конкурса «Мисс мира» за последние пять лет.

В 2016 году конкурс выиграла представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. На момент победы ей было 19 лет. Мисс мира 2017 мечтает сделать карьеру в сфере развлечений.