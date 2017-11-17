Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет
Новости мира. 18 ноября в Китае пройдет финал конкурса «Мисс мира-2017». В нем примут участие красавицы из 118 стран.
Беларусь не будет участвовать в конкурсе в нынешнем году. Россию представит 22-летняя уроженка Екатеринбурга Полина Попова, а Украину – 18-летняя студентка авиационного университета из Киева Полина Ткач.
В преддверии грандиозного события мы решили вспомнить победительниц конкурса «Мисс мира» за последние пять лет.
В 2016 году конкурс выиграла представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. На момент победы ей было 19 лет. Мисс мира 2017 мечтает сделать карьеру в сфере развлечений.
Стефани Дель Валле. Фото: instagram.com/stephdvd
Девушка свободно владеет тремя языками и получает образование в США.
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Победительницей конкурса «Мисс мира-2015» стала жительница Барселоны Мирейя Лалагуна. Девушка получила образование в медицинской сфере: она изучала фармацевтику и мечтала о собственном бизнесе в сфере диетологии и питания. Кроме этого, Лалагуна окончила консерваторию по классу фортепиано – она профессионально играет на инструменте.
На конкурсе девушка рассказывала о своих увлечениях путешествиями и отмечала, что важно донести миру, что «красота – это больше, чем просто внешность».
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В 2014 году победу на престижном конкурсе красоты одержала представительница ЮАР Ролен Стросс.
Ролен Стросс в центре. Фото: telegraph.co.uk
В своей визитке на сайте конкурса она рассказывала о своей любимой еде, о самом запоминающемся событии и мировых проблемах, которые ее волнуют.
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«Мисс мира-2013» назвали представительницу Филиппин Меган Янг. На момент победы красавице было 23 года.
Она отмечала, что обожает кинематограф, фанатеет от Гарри Поттера и любит играть в видеоигры.
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В 2012 году жительница Китая победила в конкурсе «Мисс мира». Юй Вэнься рассказывала, что участие в конкурсе было ее мечтой. Она профессионально занимается музыкой и хочет преподавать ее в школе.
Жительница Китая опередила 116 претенденток на титул.
Мисс мира 2012 стала китаянка, обожающая пельмени
Имя новой обладательницы короны престижного конкурса станет известно уже завтра.