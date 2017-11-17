Прямой эфир

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет

17 ноября 2017 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. 18 ноября в Китае пройдет финал конкурса «Мисс мира-2017». В нем примут участие красавицы из 118 стран.

Беларусь не будет участвовать в конкурсе в нынешнем году. Россию представит 22-летняя уроженка Екатеринбурга Полина Попова, а Украину – 18-летняя студентка авиационного университета из Киева Полина Ткач.

В преддверии грандиозного события мы решили вспомнить победительниц конкурса «Мисс мира» за последние пять лет.

В 2016 году конкурс выиграла представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. На момент победы ей было 19 лет. Мисс мира 2017 мечтает сделать карьеру в сфере развлечений.

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет-1

Стефани Дель Валле. Фото: instagram.com/stephdvd

Девушка свободно владеет тремя языками и получает образование в США.

Мисс мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико

Победительницей конкурса «Мисс мира-2015» стала жительница Барселоны Мирейя Лалагуна. Девушка получила образование в медицинской сфере: она изучала фармацевтику и мечтала о собственном бизнесе в сфере диетологии и питания. Кроме этого, Лалагуна окончила консерваторию по классу фортепиано – она профессионально играет на инструменте.

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет-4

Мирейя Лалагуна

На конкурсе девушка рассказывала о своих увлечениях путешествиями и отмечала, что важно донести миру, что «красота – это больше, чем просто внешность».

«Я хочу быть послом настоящих женщин»: 23-летняя испанка стала «Мисс мира-2015»

В 2014 году победу на престижном конкурсе красоты одержала представительница ЮАР Ролен Стросс.

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет-7

Ролен Стросс в центре. Фото: telegraph.co.uk

В своей визитке на сайте конкурса она рассказывала о своей любимой еде, о самом запоминающемся событии и мировых проблемах, которые ее волнуют.

Ролен Стросс: «Обожаю бычьи хвосты, приготовленные мамой»

«Мисс мира-2013» назвали представительницу Филиппин Меган Янг. На момент победы красавице было 23 года.

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет-10

Меган Янг

Она отмечала, что обожает кинематограф, фанатеет от Гарри Поттера и любит играть в видеоигры.

Самой красивой девушкой мира стала 23-летняя Меган Янг

В 2012 году жительница Китая победила в конкурсе «Мисс мира». Юй Вэнься рассказывала, что участие в конкурсе было ее мечтой. Она профессионально занимается музыкой и хочет преподавать ее в школе.

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет-13

Юй Вэнься в центре. 

Жительница Китая опередила 116 претенденток на титул.

Мисс мира 2012 стала китаянка, обожающая пельмени

Имя новой обладательницы короны престижного конкурса станет известно уже завтра. 

# Фотофакт # калейдоскоп # Мисс мира # Полина Ткач # Полина Попович

Другие новости рубрики

Все новости
Федор Бондарчук ударил режиссера своего нового фильма из-за плохих сборов картины
17 ноября 2017 08:43

Федор Бондарчук ударил режиссера своего нового фильма из-за плохих сборов картины

Долгожданный первенец: Андрей Малахов стал отцом
17 ноября 2017 06:29

Долгожданный первенец: Андрей Малахов стал отцом

Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму
16 ноября 2017 14:01

Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму