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Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму

16 ноября 2017 14:01
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Новости Великобритании. Новый мировой рекорд на аукционе установило первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень».

По информации аукционного дома Bonhams, 15 ноября экземпляр был продан за сумму около 140 тысяч долларов. Кстати, стартовая цена книги была почти в три раза меньше.

На одной из страниц издания есть надпись. «Для Мееры, Донни, Настасии и Кая. С большой любовью от Джо», – так подписала книгу ее автор Джоан Роулинг. Это один из самых первых экземпляров, которые издатель предоставил Роулинг.

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Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму -1

По словам представителя аукционного дома, книги из серии о «Гарри Поттере» всегда вызывают большой интерес на аукционе, особенно, из самой первой серии.

«Этот конкретный пример не только находится в отличном состоянии, но еще в нем добавлена ​​очень личная надпись от самого автора».

Летом 2017 года писательница заявила, что существует несколько Гарри Поттеров – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Литература # Джоан Роулинг

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