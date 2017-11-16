Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму

Новости Великобритании. Новый мировой рекорд на аукционе установило первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень».

По информации аукционного дома Bonhams, 15 ноября экземпляр был продан за сумму около 140 тысяч долларов. Кстати, стартовая цена книги была почти в три раза меньше.

На одной из страниц издания есть надпись. «Для Мееры, Донни, Настасии и Кая. С большой любовью от Джо», – так подписала книгу ее автор Джоан Роулинг. Это один из самых первых экземпляров, которые издатель предоставил Роулинг.