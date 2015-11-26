Мисс мира-2015: Национальные костюмы конкурсанток

Новости Китая. День конкурса танцев в разгаре. Конкурсантки во всю красуются в своих невероятных национальных костюмах. Среди экзотических перьев, жемчужин, стразов становится все сложнее выбирать конкурсанток, которые представят свои национальные костюмы на финальном дне конкурса Мисс мира-2015. Так что судьи, хореограф Донна Дарби и музыкальный директор Майк Диксон просто созданы для своей работы! Корреспонденту официального сайта конкурса удалось побеседовать с несколькими очаровательными конкурсантками. Девушки рассказали о том, какие значения несут их национальные костюмы. Панама:

Как вы видите, мой наряд очень большой! Это наряд женщины, которая жила в эпоху первого прибытия испанцев в Америку. Они высаживались в Панаме в Пуэрто Пилон. Если они прибывали, чтобы добыть золото, эта женщина убивала их, если нет, то отпускала. Таким образом, это платье рассказывает нашу историю. Название этого платья «Прыжок девушки из Пуэрто Пилон». Оно очень тяжелое, только головной убор весит более 3,5 килограммов. С таким весом сложно улыбаться, но я все равно буду это делать.

Вьетнам:

Источником вдохновения для моего платья «Ао Дай» стала северная часть Вьетнама. Желтый цвет символизирует радость, а покрой говорит о женственности и мягкости вьетнамских женщин.

Никарагуа:

Это платье было создано дизайнером и стилистом Джеффом Мансаресом. Я очень горда тем, что ношу это платье, так как оно отображает составляющие культуры моей страны. У меня в руке маска, которая символизирует драму Мачо Ратон. Это произведение было объявлено культурным наследием ЮНЕСКО в 2005 году. В этом костюме я исполню танец Индитас, который является смесью испанской и никарагуанской культуры. На костюме также представлен Эль торо Уако. Это танец и одна из легенд провинции Карасо.

Кения:

Это традиционное кенийское платье, выполненное в цветах национального флага: черный, зеленый, белый и красный. Черный цвет обозначает наш народ и единение, белый цвет символизирует мир, красный рассказывает о крови, пролитой во время борьбы за независимость Кении, а зеленый цвет – это сельское хозяйство и природные богатства страны. Я представлю традиционный танец, который отпугивает злых духов, но в то же время является молитвой богам о хорошем урожае.

Венесуэла:

На создание моего платья повлияла Тереза Кареньо, талантливая женщина из Венесуэлы. Она стала пианисткой в молодом возрасте, создала более 40 произведений для различных музыкантов и оркестров. В Венесуэле ее считают очень влиятельным человеком.

Словакия:

Мой национальный костюм очень яркий. Он восславляет словацкий народ. Основной элемент костюма – шляпа. Она создана на основе традиционной словацкой свадебной шляпы. Мой костюм создавался вручную более года!

Таиланд:

Вдохновение на создание моего костюма было почерпнуто из северной части Таиланда, моей родины. Все элементы костюма были сделаны представителями этого региона, а также носителями смешанной культуры Ланна и Таиланда. Только я включила в свой танец элементы с огнем, что, конечно же, удивило судей. Майк даже уточнил, есть ли у меня огнетушитель, если что-то пойдет не так. Огонь и свет играют важную роль в духовности и культуре Северного Таиланда. Я очень рада представить этот танец на конкурсе.