Мисс мира-2015 стала Мирейя Лалагуна, 23-летняя красавица из Испании

Новости Китая. На тропическом курорте Санья в Китае выбрали победительницу конкурса «Мисс мира». Титул первой красавицы достался представительнице Испании.

Мирейе Лалагуне 23 года. Ее рост – 177 см, параметры фигуры: 88-60-90. Девушка свободно владеет тремя языками: испанским, французским и английским. Мирейя родилась в Барселоне, в данный момент изучает фармацевтику. Красавица мечтает создать бизнес в области питания и диетологии. Девушка называет себя профессиональной пианисткой. Ее слова подкреплены дипломом: испанская красавица закончила барселонскую консерваторию.

Для Мирейи счастье – это всего два компонента: музыка и путешествия. Мирейя Лалагуна не лукавит, когда говорит, что путешествия – ее жизнь. Она путешествует с детства, вдоль и поперек объездила всю Европу, не раз была и на Востоке. Тем не менее, новая «Мисс мира» уверяет: Барселона – самый красивый город в мире. Мирейя Лалагуна, «Мисс мира-2015»:

Барселона заколдует вас гостеприимством, и вы обязательно влюбитесь в средиземноморскую кухню. А вот проекты, сотворенные Гауди, точно снесут вам крышу.

После посещения Индии, Вьетнама и Камбоджи красавица заинтересовалась буддизмом. И на вопрос организаторов «Мисс мира», кого бы она пригласила на ужин, Мирейя ответила не задумываясь: «Будду». Но это далеко не все увлечения красавицы. В дальние поездки она обязательно берет с собой книги, а ленивому пляжному отдыху предпочитает бег летом или катание на лыжах зимой.