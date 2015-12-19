Мисс мира-2015 стала Мирейя Лалагуна, 23-летняя красавица из Испании

Новости Китая. На тропическом курорте Санья в Китае выбрали победительницу конкурса «Мисс мира». Титул первой красавицы достался представительнице Испании.
Новости Китая. На тропическом курорте Санья в Китае выбрали победительницу конкурса «Мисс мира». Титул первой красавицы достался представительнице Испании.
Мирейе Лалагуне 23 года. Ее рост – 177 см, параметры фигуры: 88-60-90. Девушка свободно владеет тремя языками: испанским, французским и английским.
Мирейя родилась в Барселоне, в данный момент изучает фармацевтику. Красавица мечтает создать бизнес в области питания и диетологии.
Девушка называет себя профессиональной пианисткой. Ее слова подкреплены дипломом: испанская красавица закончила барселонскую консерваторию.
Для Мирейи счастье – это всего два компонента: музыка и путешествия.
Мирейя Лалагуна не лукавит, когда говорит, что путешествия – ее жизнь. Она путешествует с детства, вдоль и поперек объездила всю Европу, не раз была и на Востоке. Тем не менее, новая «Мисс мира» уверяет: Барселона – самый красивый город в мире.
Мирейя Лалагуна, «Мисс мира-2015»:
Барселона заколдует вас гостеприимством, и вы обязательно влюбитесь в средиземноморскую кухню. А вот проекты, сотворенные Гауди, точно снесут вам крышу.
После посещения Индии, Вьетнама и Камбоджи красавица заинтересовалась буддизмом. И на вопрос организаторов «Мисс мира», кого бы она пригласила на ужин, Мирейя ответила не задумываясь: «Будду».
Но это далеко не все увлечения красавицы. В дальние поездки она обязательно берет с собой книги, а ленивому пляжному отдыху предпочитает бег летом или катание на лыжах зимой.
Девушка, которая не мыслит свою жизнь без туши для ресниц, признается: конкурс красоты «Мисс мира» – не просто фестиваль красоты.
Мирейя Лалагуна, «Мисс мира-2015»:
Это больше, чем просто конкурс красоты. Я хочу быть послом настоящих женщин и получить возможность сказать миру, что красота - это больше, чем просто внешность.
За корону и право называться самой красивой девушкой боролись 115 красавиц.
1 вице-Мисс стала представительница России, 22-летняя София Никитчук.
2 вице-Мисс – красавица из Индонезии, 23-летняя Мария Харфанти.