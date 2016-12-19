Грандиозный фотофакт: Мисс мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико
Новости Пуэрто-Рико. Она свободно владеет тремя языками, любимым писателем называет Антуана де Сент-Экзюпери. И старается следовать таким простым, но важным правилам Маленького Принца.
Стефани Дель Валле намерена строить карьеру в сфере развлечений. Но считает, что образование первостепенно, девушка уже является студенткой Университета Пейс в Нью-Йорке.
Источник фото: facebook.com/MissWorld
Стефани Дель Валле:
Я ценю возможность выбора, и у меня есть твердые намерения развиваться в карьерном плане. Я уже зарегистрировался в университете Pace на курс с двумя главными предметами (законодательство и коммуникации). В то же время, мне всегда хотелось связать жизнь со сферой развлечений, в которой я хочу работать в свободное время. Сейчас я работаю по всем этим трём направлениям в надежде, что усилия, страсть и преданность выведут меня на верный путь.
«Мисс мира» родилась и выросла в Пуэрто-Рико, государстве с населением без малого четыре миллиона.
Источник фото: instagram.com/stephdvd/
В конкурсной визитке Стефани Дель Валле приглашает посетить свою родину. Правда, не скрывает: вояж будет хоть и насыщенным, но очень непростым. Стефани отмечает: «мы отправимся в путешествие, наполненное огромным количеством эмоций и множеством вызовов, но самое главное – это опыт, который изменит вашу жизнь» (смотрите видео).
Титул «Мисс мира» Стефани Дель Валле будет носить ровно год. Каждый ее день уже расписан по минутам, ведь звание первой красавицы это не только престиж, но и ответственность.
Корону 19-летняя красавица получила из рук победительницы прошлого года (здесь подробнее).
В двадцатку красавиц вошли представительницы Австралии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Ганы, Доминиканской Республики, Индии, Индонезии, Кении, Китая, Республики Корея, островов Кука, Монголии, Пуэрто-Рико, Словакии, США, Таиланда, Филиппин, Франции и Японии (здесь подробности).