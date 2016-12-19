Прямой эфир

Грандиозный фотофакт: Мисс мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико

19 декабря 2016 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пуэрто-Рико. Она свободно владеет тремя языками, любимым писателем называет Антуана де Сент-Экзюпери. И старается следовать таким простым, но важным правилам Маленького Принца.

Стефани Дель Валле намерена строить карьеру в сфере развлечений. Но считает, что образование первостепенно, девушка уже является студенткой Университета Пейс в Нью-Йорке.


Источник фото: facebook.com/MissWorld

Стефани Дель Валле:
Я ценю возможность выбора, и у меня есть твердые намерения развиваться в карьерном плане. Я уже зарегистрировался в университете Pace на курс с двумя главными предметами (законодательство и коммуникации). В то же время, мне всегда хотелось связать жизнь со сферой развлечений, в которой я хочу работать в свободное время. Сейчас я работаю по всем этим трём направлениям в надежде, что усилия, страсть и преданность выведут меня на верный путь.

«Мисс мира» родилась и выросла в Пуэрто-Рико, государстве с населением без малого четыре миллиона.

Грандиозный фотофакт: Мисс мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико-1


Источник фото: instagram.com/stephdvd/

Грандиозный фотофакт: Мисс мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико-3

В конкурсной визитке Стефани Дель Валле приглашает посетить свою родину. Правда, не скрывает: вояж будет хоть и насыщенным, но очень непростым. Стефани отмечает: «мы отправимся в путешествие, наполненное огромным количеством эмоций и множеством вызовов, но самое главное – это опыт, который изменит вашу жизнь» (смотрите видео). 



Титул «Мисс мира» Стефани Дель Валле будет носить ровно год. Каждый ее день уже расписан по минутам, ведь звание первой красавицы это не только престиж, но и ответственность.

Корону 19-летняя красавица получила из рук победительницы прошлого года (здесь подробнее).

В двадцатку красавиц вошли представительницы Австралии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Ганы, Доминиканской Республики, Индии, Индонезии, Кении, Китая, Республики Корея, островов Кука, Монголии, Пуэрто-Рико, Словакии, США, Таиланда, Филиппин, Франции и Японии (здесь подробности).

# Фотофакт # калейдоскоп # Мисс мира # Стефани Дель Валле

Другие новости рубрики

Все новости
Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне
19 декабря 2016 03:19

Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»
16 декабря 2016 19:12

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»

В Москве госпитализирован Дима Билан
15 декабря 2016 16:18

В Москве госпитализирован Дима Билан