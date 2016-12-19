Грандиозный фотофакт: Мисс мира-2016 стала поклонница Экзюпери из Пуэрто-Рико

Новости Пуэрто-Рико. Она свободно владеет тремя языками, любимым писателем называет Антуана де Сент-Экзюпери. И старается следовать таким простым, но важным правилам Маленького Принца.



Стефани Дель Валле намерена строить карьеру в сфере развлечений. Но считает, что образование первостепенно, девушка уже является студенткой Университета Пейс в Нью-Йорке.





Источник фото: facebook.com/MissWorld



Стефани Дель Валле:

Я ценю возможность выбора, и у меня есть твердые намерения развиваться в карьерном плане. Я уже зарегистрировался в университете Pace на курс с двумя главными предметами (законодательство и коммуникации). В то же время, мне всегда хотелось связать жизнь со сферой развлечений, в которой я хочу работать в свободное время. Сейчас я работаю по всем этим трём направлениям в надежде, что усилия, страсть и преданность выведут меня на верный путь.



«Мисс мира» родилась и выросла в Пуэрто-Рико, государстве с населением без малого четыре миллиона.