Россиянка София Никитчук на конкурсе «Мисс мира-2015» заняла 2-ое место

Напомним, София родилась в Екатеринбурге, окончила факультет гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета.

Красавица продолжает получать поздравления, а на своих страницах в социальных сетях девушка поблагодарила за поддержку и призналась в том, что гордится своей страной.