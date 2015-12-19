Россиянка София Никитчук на конкурсе «Мисс мира-2015» заняла 2-ое место

Новости России. 22-летняя София Никитчук, представительница России на международном конкурсе красоты «Мисс мира-2015», стала первой вице-мисс.
Новости России. 22-летняя София Никитчук, представительница России на международном конкурсе красоты «Мисс мира-2015», стала первой вице-мисс.
Напомним, София родилась в Екатеринбурге, окончила факультет гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета.
Красавица продолжает получать поздравления, а на своих страницах в социальных сетях девушка поблагодарила за поддержку и призналась в том, что гордится своей страной.
Запись Софии Никитчук в Instagram
А победу в «Мисс мира-2015» празднует красавица из Испании Мирейя Лалагуна (фото здесь).
Третье место – у конкурсантки из Индонезии Аниндие Кусума Путри. В топ-5 также вошли представительницы Ливана и Ямайки.
За корону и право называться самой красивой девушкой боролись 115 красавиц.