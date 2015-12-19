Прямой эфир

Россиянка София Никитчук на конкурсе «Мисс мира-2015» заняла 2-ое место

19 декабря 2015 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 22-летняя София Никитчук, представительница России на международном конкурсе красоты «Мисс мира-2015», стала первой вице-мисс.

Россиянка София Никитчук на конкурсе «Мисс мира-2015» заняла 2-ое место-1

Напомним, София родилась в Екатеринбурге, окончила факультет гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета. 

Красавица продолжает получать поздравления, а на своих страницах в социальных сетях девушка поблагодарила за поддержку и призналась в том, что гордится своей страной.

Россиянка София Никитчук на конкурсе «Мисс мира-2015» заняла 2-ое место-3

 Запись Софии Никитчук в Instagram

А победу в «Мисс мира-2015» празднует красавица из Испании Мирейя Лалагуна (фото здесь).

Третье место – у конкурсантки из Индонезии Аниндие Кусума Путри. В топ-5 также вошли представительницы Ливана и Ямайки.

За корону и право называться самой красивой девушкой боролись 115 красавиц. 

# Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира

Другие новости рубрики

Все новости
Мисс мира-2015 стала Мирейя Лалагуна, 23-летняя красавица из Испании
19 декабря 2015 15:23

Мисс мира-2015 стала Мирейя Лалагуна, 23-летняя красавица из Испании

Мисс мира-2015. Россиянка София Никитчук – в ТОП-10 конкурса
18 декабря 2015 18:32

Мисс мира-2015. Россиянка София Никитчук – в ТОП-10 конкурса

Как сделать губы пухлыми и соблазнительными? Мастер-класс от визажиста
18 декабря 2015 08:51

Как сделать губы пухлыми и соблазнительными? Мастер-класс от визажиста