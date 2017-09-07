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Самой красивой девушкой Украины стала 18-летняя студентка авиационного университета: фотофакт

07 сентября 2017 15:42
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Новости Украины. 6 сентября стало известно, кто представит Украину на конкурсе красоты «Мисс мира-2017». Победительницей национального конкурса стала 18-летняя Полина Ткач из Киева. 

Девушка является студенткой Национального авиационного университета. Всего в конкурсе приняли участие 24 красавицы со всей Украины. 

На своей странице в Instagram победительница за несколько часов до финального шоу написала пост, в котором эмоционально описала свое состояние. 

Полина Ткач, «Мисс Украина-2017»: 
Хочется остановить время ещё на чуток, и побольше эмоций прожить до концерта! 24 девушки с разных городов, выйдут на главную сцену страны! Никогда не думала, что могу оказаться среди них! В такие моменты понимаешь... Ребята, всё возможно! Абсолютно всё, наши возможности – безграничны. Потому делаем вывод! Мечтайте, ставьте цели, работайте над собой и действуйте. 

Самой красивой девушкой Украины стала 18-летняя студентка авиационного университета: фотофакт-1

Фото: instagram.com/polina.tkach

Мы собрали 10 фото первой красавицы Украины с ее личной страницы в социальных сетях. 

В середине августа в финале конкурса «Миссис Россия» победительницей стала мать троих детей – Полина Диброва. 

Девушка является женой телеведущего Дмитрий Диброва – здесь подробнее.

# Красота # Фотофакт # калейдоскоп # Полина Ткач

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