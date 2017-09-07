Самой красивой девушкой Украины стала 18-летняя студентка авиационного университета: фотофакт

Новости Украины. 6 сентября стало известно, кто представит Украину на конкурсе красоты «Мисс мира-2017». Победительницей национального конкурса стала 18-летняя Полина Ткач из Киева.

Девушка является студенткой Национального авиационного университета. Всего в конкурсе приняли участие 24 красавицы со всей Украины.



На своей странице в Instagram победительница за несколько часов до финального шоу написала пост, в котором эмоционально описала свое состояние.



Полина Ткач, «Мисс Украина-2017»:

Хочется остановить время ещё на чуток, и побольше эмоций прожить до концерта! 24 девушки с разных городов, выйдут на главную сцену страны! Никогда не думала, что могу оказаться среди них! В такие моменты понимаешь... Ребята, всё возможно! Абсолютно всё, наши возможности – безграничны. Потому делаем вывод! Мечтайте, ставьте цели, работайте над собой и действуйте.