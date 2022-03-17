Выбрана новая «Мисс мира». Ею стала участница из Польши

Стало известно имя обладательницы титула «Мисс мира – 2021». Победительницей международного конкурса красоты, который проводился в 70 раз, стала Каролина Белявска из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно имя обладательницы титула «Мисс мира – 2021». Победительницей международного конкурса красоты, который проводился в 70 раз, стала Каролина Белявска из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран.
Первоначально финал «Мисс мира» должен был пройти в декабре 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за вспышки COVID-19. Заболели сразу 23 участницы и 15 организаторов. Тогда и решили перенести награждение на нынешний март.