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Выбрана новая «Мисс мира». Ею стала участница из Польши

17 марта 2022 10:13
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Стало известно имя обладательницы титула «Мисс мира – 2021». Победительницей международного конкурса красоты, который проводился в 70 раз, стала Каролина Белявска из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выбрана новая «Мисс мира». Ею стала участница из Польши-1

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран.

Выбрана новая «Мисс мира». Ею стала участница из Польши-4

Первоначально финал «Мисс мира» должен был пройти в декабре 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за вспышки COVID-19. Заболели сразу 23 участницы и 15 организаторов. Тогда и решили перенести награждение на нынешний март.  

# Мисс мира # Каролина Белявска # Фотофакт

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