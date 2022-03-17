Выбрана новая «Мисс мира». Ею стала участница из Польши

Стало известно имя обладательницы титула «Мисс мира – 2021». Победительницей международного конкурса красоты, который проводился в 70 раз, стала Каролина Белявска из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран.