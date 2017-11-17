Долгожданный первенец: Андрей Малахов стал отцом

По информации издания «Starhit», супруга телеведущего родила мальчика. С именем пара пока не определилась, потому что телеведущий отметил, что они хотят сначала изучить характер новорожденного.

Новости России. 16 ноября телеведущий Андрей Малахов стал отцом в первый раз.

Мама и сын чувствуют себя хорошо. На родах молодой папа не присутствовал. Появления ребенка 45-летний телеведущий ждал в палате. Мальчик родился с весом 4 килограмма и ростом 54 сантиметра.

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева в браке шесть лет.