Долгожданный первенец: Андрей Малахов стал отцом
Новости России. 16 ноября телеведущий Андрей Малахов стал отцом в первый раз.
По информации издания «Starhit», супруга телеведущего родила мальчика. С именем пара пока не определилась, потому что телеведущий отметил, что они хотят сначала изучить характер новорожденного.
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Фото: instagram.com/malakhov007
Мама и сын чувствуют себя хорошо. На родах молодой папа не присутствовал. Появления ребенка 45-летний телеведущий ждал в палате. Мальчик родился с весом 4 килограмма и ростом 54 сантиметра.
Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева в браке шесть лет.
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Фото: instagram.com/malakhov007
На этой неделе в четвертый раз отцом стал португальский футболист Криштиану Роналду.
Девушка спортсмена родила ему дочь.
Недавно счастливыми родителями впервые стали Рита Дакота и Влад Соколовский. У пары родилась дочь Мия.