Место, гости, еда и подарки: детали подготовки к премии «Оскар»

Через три дня состоится церемония вручения премии «Оскар». Академики назовут лучших кинодеятелей в 24 номинациях. Что происходит за кулисами премии, как подготавливают зал, что едят звездные гости – все это остается тайным для зрителя. Мы собрали самые интересные моменты подготовки престижной мировой кинопремии. Где проходит «Оскар»? Премия проходит в Лос-Анджелесе в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre) с 2001 года. 11 лет это место носило название «Кодак», но в 2012 его переименовали в честь компании, которая взялась спонсировать кинотеатр.

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Театр может вместить в себя около 3,5 тысяч зрителей – эта площадка одна из самых крупных в США. За неделю до премии Академия арендует кинотеатр и начинает подготовку к крупной премии.

Изображение: giphy.com

За два дня до премии перед «Долби» расстилают знаменитую красную ковровую дорожку, на которую прибывают звезды до церемонии. Ее длина около 150 метров, ширина – 10 метров, а вес около пяти тонн. Ковровое покрытие после церемонии разрезается на мелкие части и продается в качестве сувениров.

Изображение: giphy.com

Вдоль красной дорожки устанавливают большие статуи «Оскара». Их высота иногда достигает 8 метров, а вес около полутонны. Гигантские скульптуры красят в желтый цвет, чтобы они ярче смотрелись на фотографиях и видео. Из чего сделана статуэтка и конверты? «Оскар» – это рыцарь, который держит меч, стоя на пленочной кинематографической бабине. У нее 5 отделений, которые символизируют основных деятелей Академии – актеров, режиссеров, сценаристов, техников и продюсеров. Весит приз около 4 килограммов, а его высота 34 сантиметра. Неверно считать, что «Оскар» делают из золота – в составе статуэтки сплав британия, а позолота – это лишь покрытие. Основание сделано из мрамора.

Кейт Бланшетт и ее «Оскар». Фото: oscar.go.com

Академия всегда заказывает у производителей больше премий, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Например, если в одной номинации будут награждены несколько человек. На производство партии «Оскаров» нужно около месяца.

Фото: oscar.go.com

Каждая статуэтка уникальная – у нее есть свой идентификационный номер, который хранится в базе данных. Поэтому лауреат премии не может продать статуэтку. Однако если это очень хочется сделать, то сначала надо предложить выкупить свой «Оскар» членам Академии при одном условии – стартовая цена должна составлять 1 доллар. Где хранят свои награды актеры, мы уже писали.

Изображение: giphy.com

Последние 6 лет конверты, в которых хранится имя лауреата, делает дизайнер Марк Фридланд. Они ярко-красного цвета, украшенные небольшими «Оскарами».

Фото: GettyImages.ru

Подсчетом голосов занимается компания Price Waterhouse Coopers и только ее несколько сотрудников знают до церемонии, кто победит. Они помещают имена лауреатов в дизайнерские конверты и следят за их конфиденциальной доставкой на церемонию. У «Оскара» есть сценарий? Подготовка к премии начинается за полгода – анализируются рейтинги предыдущих трансляций премии, выбирается ведущий. О самых лучших хозяевах церемонии можно почитать здесь.

Фото: oscar.go.com

За два месяца начинает составляться приблизительный сценарий премии – с шутками ведущего, переходами к номинациям. Кинодеятели, которые объявляют лауреатов, не импровизируют, а тоже четко следуют сценарию.

Фото: oscar.go.com

Под сценарий не попадают только благодарственные речи победителей. Правда, и у них есть регламент – не более 45 секунд. Если речь затянулась, то ее прерывают оркестром.

Изображение: giphy.com

Напомним, мы уже рассказывали о 13 самых запоминающихся моментах премии «Оскар», некоторые произошли как раз не по сценарию. Рассадка гостей в зале При рассадке гостей учитывается, кто является коллегами по фильмам в текущем наградном сезоне, а также семейное положение гостей. Организаторы должны быть в курсе отношений посетителей церемонии друг с другом – ведь нужно постараться не посадить рядом бывших мужа и жену или актеров, у которых была ссора. Задача номер один, чтобы все были довольны своим соседом.

Изображение: giphy.com

Гости прибывают на церемонию по своей статусности – сначала менее известные или молодые деятели кино, а потом уже представители топ-листа. То есть Леонардо Ди Каприо не приедет на красную дорожку в самом начале, а скорее, появится в самом конце. Рассадка происходит так же. На стульях ставят большие портреты гостей, чтобы было наглядно видно, где нужно сесть.

Изображение: giphy.com

Номинантам дают места ближе к проходу, чтобы в случае победы они могли выйти на сцену без задержек. Ну и претендентов на «Оскар» в одной категории стараются не садить рядом, чтобы во время трансляции не было видно «полярных» эмоций.

Изображение: giphy.com

Чем кормят гостей премии? После окончания торжественной части всех звездных гостей «Оскара» ждет фуршет. Кинодеятелей угощают дорогим лимитированным шампанским с винодельни Френсиса Форда Копполы, традиционными и экзотическими блюдами. Например, в этом году шеф-повар церемонии австриец Вольфганг Пак будет готовить лосося, тунца, фалафель, трюфели, шоколадные десерты. Пользуются спросом закуски и шоколадные фигурки в форме знаменитой статуэтки. Стол всегда украшают живые цветы.

Шеф-повар слева. Фото: oscar.go.com

Кроме официального меню шеф-повар и его огромная команда во время вечера могут приготовить блюдо по любому из звездных запросов, а бармен может сделать любой коктейль.

Фото: oscar.go.com

Что в подарочной сумке у победителей? Ежегодно подарочные наборы для всех победителей премии составляются при помощи влиятельных спонсоров. Иногда стоимость такого набора доходит до 250 тысяч долларов. Чаще всего там лежат путевки на дорогие курорты, украшения, спортивные сертификаты, косметика.

Изображение: giphy.com

В прошлом году подарочный набор стал скандальным – в него вошли даже секс-игрушки. По этой причине победители «Оскара-2017» получат более «скромные» подарки. Среди них будут пребывание на ранчо в Калифорнии, отдых на спа-курорте, спортивные занятия с известным звездным тренером, ювелирные украшения, дизайнерская сумка, массажный коврик – и это еще не все подарки, которые ожидают лауреатов церемонии.

Изображение: giphy.com

Что делать гостям после премии? Чаще всего звезды отправляются на множество вечеринок и приемов, посвященных «Оскару». Для гостей это и способ отпраздновать окончание киносезона и пощеголять новыми нарядами. Звезды разбредаются по десяткам мероприятий, а иногда просто ездят с одной вечеринки на другую.

Фото: oscar.go.com