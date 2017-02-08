В ожидании премии: 13 ярких моментов прошлых церемоний «Оскар»

Новости США. 26 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 89 церемония награждения лауреатов премии «Оскар». В этом году зрители получат ответы на несколько вопросов – сколько наград заберет мюзикл «Ла-Ла Ленд», который набрал рекордное число номинаций, получит ли актер Дензел Вашингтон свою третью рекордную премию, сможет ли ведущий Джимми Киммел поднять рейтинг телетрансляции «Оскара». А пока до церемонии остается еще почти три недели, мы предлагаем вам подборку из тринадцати самых запоминающихся моментов за всю историю премии «Оскар». Первый «Оскар» темнокожему актеру

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В 1940 году актриса Хэтти Макдэниел стала первой темнокожей актрисой, номинированной на «Оскар» и получившей его. Макдэниел стала лауреатом в категории «Лучшая женская роль второго плана», сыграв роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром». На вручении премии актриса сидела в отдельной части зала – для «цветных». На сцене актриса не смогла сдержать слез и назвала свою победу успехом для всей расы. 12-ти минутные овации Чарли Чарлину

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Великий актер немых фильмов в 1972 году получил почетный «Оскар» за бесценный вклад в то, что в двадцатом веке кино стало искусством. Чаплину на момент вручения премии было уже 82 года. Актер приехал из Англии, потому что с 1952 года ему был закрыт въезд в США. Зал встретил комика стоя и аплодировал ему 12 минут. Чаплин не ожидал такого радушного приема – ради зрителей он даже надел свой фирменный котелок и взял в руки трость. Марлон Брандо бойкотировал премию

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На юбилейной 45 премии «Оскар» в 1973 году актер Марлон Брандо не вышел за своей наградой на сцену. Актера награждали за роль Дона Корлеоне в фильме «Крестный отец». Вместо Брандо на сцену поднялась представительница племени апачи Сашин Легкое Перо в традиционном костюме коренного населения Америки. Девушка зачитала залу обращение от имени Марлона Брандо, в котором он осуждает презрительное отношение киноиндустрии и общества к индейцам. «Упал-отжался» от Джека Пэланса

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Актер Джек Пэланс, который получил награду за роль второго плана в фильме «Городские пижоны», решил доказать, что в свои 73 года он может с легкостью удивить зал. Во время своего выхода на сцену за наградой актер вспоминал истории о своей молодости, говорил, что его звали Владимиром, но из-за работы в Голливуде ему пришлось сменить имя, а в конце поразил публику тем, что начал отжиматься на одной руке. Шок Анны Пэкуин

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Юная актриса стала лауреатом премии «Оскар-1994» в 11 лет. И не смогла на сцене практически ничего сказать – около минуты девочка молчала, потом поблагодарила семью и съемочную группу и вернулась на свое место в зале. Анна Пэкуин получила премию за женскую роль второго плана в фильме «Пианино». Через 6 лет в одном из интервью актриса призналась, что «помнит, что очень волновалась и была не в состоянии вымолвить ни слова». Джеймс Кэмерон – король мира

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В 1998 году «Титаник» стал рекордсменом премии по количеству полученных наград – 11 «Оскаров». Когда режиссер фильма – Джеймс Кемерон вышел на сцену за статуэткой, то после благодарственных слов подбежал к микрофону и эмоционально прокричал: – «Я король мира». Эту фразу в фильме произнес на борту «Титаника» герой Леонардо Ди Каприо. Роберо Беньини прыгал на стульях

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После того, как актер был объявлен победителем «Оскара-1999» в категории «Лучшая мужская роль», Беньини запрыгул на стул и побежал за своей наградой по спинкам кресел. В своей речи он грозился расцеловать всех присутствующих и прыгнуть в зал как рок-звезда. А свою премию режиссер фильма «Жизнь прекрасна», который в этом же году был признан лучшим фильмом на иностранном языке, посвятил тем погибшим, благодаря которым люди сейчас могут чувствовать радость жизни. Эмоциональная речь Холли Берри

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Холли Берри стала первой темнокожей актрисой, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль. С 2002 года и до сих пор она является единственной актрисой с темным цветом кожи, получившей премию в основной актерской категории у женщин. После объявления результатов Берри долго не могла встать с места, позже разрыдалась на сцене, а когда пришла в себя, то призналась, что «этот момент значит гораздо больше, чем я». В конце 2016 года актриса заявила, что разочарована тем, что за 15 лет академия еще не наградила ни одну темнокожую актрису в главной категории. Поцелуи Эдриана Броуди

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Холли Берри стала героиней новостей и на следующей церемонии «Оскар». Когда актриса вручала награду Эдриану Броуди за роль в фильме «Пианист», актер обнял ее и поцеловал. Как признался Броуди позже, он был просто очень счастлив. А со сцены актер пошутил, что Холли Берри даже не представляла, какой подарок получит взамен статуэтки. Посмертный «Оскар» Хита Леджера

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Одним из самых грустных моментов за всю историю премии стало посмертное награждение Хита Леджера «Оскаром» за мужскую роль второго плана. Премию за актера вышли получать его родители и сестра. Они произнесли трогательную речь от имени дочери актера – маленькой Матильды, которая после смерти отца станет законной наследницей приза по достижении 18 лет. Сейчас «Оскар» хранится у Мишель Уильямс – матери девочки. Падение Дженнифер Лоуренс

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Когда Лоуренс стала лауреатом премии в 2013 году за лучшую женскую роль, то перед выходом за статуэткой актриса упала на ступеньках. Она признавалась, что наступила на подол своего платья. Лоуренс шутила, что больше волновалась не за падение, а за то, что не сможет связать несколько слов в своей торжественной речи. В итоге на сцене актриса забыла поблагодарить и режиссера, и продюссера фильма. Самое популярное селфи

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В 2014 году ведущая Эллен ДеДженерес предложила Брэду Питту, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Брэдли Куперу, Джареду Лето, Анджелине Джоли и другим сделать селфи, которое собрало рекордное число ретвитов и лайков. За несколько часов после публикации фото в аккаунте ведущей, его ретвитнули более 3 миллионов человек. А социальная сеть даже прекратила работать на некоторое время из-за перегрузки. Долгоджанный «Оскар» Ди Каприо

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