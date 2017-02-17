В основном комики: лучшие ведущие церемонии «Оскар»

который будет впервые вести эту премию. Организаторы пригласили ведущего, чтобы он вернул «Оскару» высокие зрительские рейтинги. В преддверии грдущего кинособытия мы вспомнили самых рейтинговых и запминающихся ведущих премии.

Актера называют самым лучшим ведущим премии. Джекман проводил 81 церемонию в 2009 году. Все три часа шоу актер делал пародии на фильмы, пел, танцевал. Кстати, у некомедийного Джекмана – это получилось прекрасно. Актер пел партии из мюзиклов, творчески представил каждый из фильмов в основной номинации. Конферанс Хью получил массу положительных отзывов от критиков, которые

Многие называли ее на первой премии похожей на «взволнованную школьницу», потому что она очень мило и искренне болтала с культовыми режиссерами – Клинтом Иствудом и Мартином Скорсезе. Эллен была убедительной и рейтинговой ведущей, поэтому через 7 лет ее снова позвали быть хозяйкой церемонии. В 2014 году получилась очень домашняя премия – Эллен заказывала пиццу, делала селфи, шутила и танцевала.

Ведущая и комедийная актриса вела премию дважды – в 2007 и 2014 году.

последний раз в 2002 году. Самым ярким номером актрисы стало перевоплощение в королеву Елизавету – Вупи набелила лицо, надела корсетное платье и открыла церемонию 1999 года.

Ей дали звание одной из лучших ведущих 90-х.

Почти рекордное количество раз вел премию этот комедийный актер.

Кристал поднимался на сцену 9 раз –

последний, когда согласился вести вместо Эдди Мерфи. В 1992 году он появился в маске Ганнибала Лектора из «Молчания ягнят».

Рекорд принадлежит актеру Бобу Хоупу – он

бессменно вел престижную премию 18 лет.

Он был мастером импровизации, но «Оскар» имеет четкий сценарий, которого надо придерживаться. И если произойдет непредвиденная ситуация, как в 1959 году, когда из-за отсутствия про техническим причинам музыкальных номеров ведущему пришлось развлекать аудиторию около 20 минут до официального конца премии.