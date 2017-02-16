Кухня, ванная, курятник: где хранят актеры свои «Оскары»?

Свой «Оскар» актер получил в 2005 году за роль второго плана в спортивной драме «Малышка на миллион». В конце 90-х Фриману подарили специальный шуточный шкаф для наград, на одной из полок которого была надпись «Место занято для «Оскара». Уже больше 11 лет место не пустует, а награда находится на почетном месте в доме актера.

Новости США. 26 февраля пройдет очередная церемония вручения премии «Оскар», где будут объявлены лауреаты в 24 категориях. Зрители видят торжественое вручение наград, слезы на глазах победителей. Что происходит со статуэткой после премии? Где хранят актеры одну из самых важных кинонаград? Мы собрали некоторые истории актеров и их призов.

Фото: oscars.org

Джейми Фокс

«Оскар» Фоксу принесла роль Рэя Чарльза в одноименном фильме. После получения награды лауреат сразу же отдал ее своему менеджеру. По словам оскароносного актера, у него дома ничего невозможно найти, поэтому не хотелось бы в этом бардаке потерять престижную премию.

Рассел Кроу

«Оскар» за фильм «Гладиатор» актер оставил храниться в курятнике на своем участке в Австралии. Как отмечает Рассел Кроу, около такой важной награды куры несутся гораздо лучше.

Леонардо Ди Каприо

Свой долгоджанный «Оскар» Ди Каприо хранит в гостиной у родителей, потому что мама больше всех поддерживала актера с самого начала его карьеры. Победитель премии отмечал, что ему было приятно и очень важно получать награду именно в присутствии своей мамы. К слову, статуэтку в день премии Леонардо забыл в ресторане, где отмечал победу. Однако позже позолоченный приз вернулся к владельцу.

Джек Николсон

Джек Николсон за свою карьеру получил три «Оскара» – это своеобразный рекорд по количеству наград в актерской номинации. Чемпионом его сделали фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности», «Лучше не бывает». Свои награды Николсон использует как подставку для головных уборов.

Кейт Уинслет

Актриса поставила свою премию в ванной для гостей, потому что все, кто приходит в ее дом, хотят потрогать «Оскар». Кейт рассказывала, что многие стесняются прямо попросить ее об этом. Поэтому награда стоит в ванной и каждый может ее подержать и сфотографироваться. Свой приз Уинслет получила за роль в фильме «Чтец» в 2009 году.

В ванной хранит две свои статуэтки и Джоди Фостер, потому что они отлично дополняют интерьер. Но, правда, недавно их пришлось переставить в другое место – начинают ржаветь.

Шон Коннери

Компанию актрисам составил и Шон Коннери. Фильм «Неприкасаемые» принес актеру в 1988 году заветную статуэтку. По словам Коннери, в ванную комнату приз отлично вписался – это спокойное место, в котором удобно полежать и посмотреть на награду.

Джарерд Лето

Премия актера находится на кухне. Как шутит Лето, это первое место, куда он идет, когда приходит домой. Да и приз охраняет попкорн и вегетарианское масло, поэтому он под надежной защитой. Джарерд Лето получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».

Гвинет Пэлтроу

Актриса прячет свой «Оскар» за фильм «Влюбленный Шекспир», потому что считает, что он приносит несчастья. После ее победы у нескольких близких Пэлтроу диагностировали тяжелую болезнь. Лауреат премии признается, что эта награда пугает и напоминает о плохом.

Кэтрин Зета-Джонс

Награда находится в курортном домике актрисы и ее супруга Майкла Дугласа на Бермудах. Актриса называет это место романтичным и добавляет, что это единственный «Оскар» на острове. Кэтрин получила премию за роль в мюзикле «Чикаго» в 2003 году.

Тильда Суинтон

Очертания «Оскара», который актриса получила за фильм «Майкл Клейтон», напомнили ей фигуру ее агента. И Суинтон без сомнений подарила ему эту премию.

Автор: Шкет Елизавета