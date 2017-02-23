Белорусские ученые смоделировали перспективные для лечения ВИЧ соединения

Белорусские ученые с помощью компьютера смоделировали химические соединения, которые откроют перспективу для разработки лекарств против ВИЧ, сообщил главный научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Александр Андрианов. Руководитель проекта отметил, что соединения прошли предварительное тестирование с использованием компьютерных технологий. При проверке Объединенный институт проблем информатики использовал суперкомпьютеры. Сегодня используется более 2 десятков лекарств для лечения ВИЧ. Вирус мутирует, и лекарства действуют менее эффективно. Ученые работают над созданием новых препаратов.

Генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков объяснил, как проводилось исследование.

С помощью компьютеров были сконструированы химические соединения на основе одного из известных ингибиторов против ВИЧ. По базам данных химических соединений провели поиск соединений, которые могут быть ингибиторами против ВИЧ. Были отобраны соединения, которые обладают необходимыми свойствами. Для этого потребовались масштабные вычислительные эксперименты.

Как отметил Александр Андрианов, некоторые соединения требуют синтеза, остальные можно купить.

Исследование с помощью компьютерного моделирования и тестирование соединений дало возможность ученым получить исходные данные, которые будут использоваться для продолжения работы над новыми препаратами против ВИЧ. Разработка белорусских ученых вошла в топ-100 результатов фундаментальных и прикладных исследований Национальной академии наук Беларуси.

В 2014 году эксперты Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) предположили, что эпидемию удастся остановить в 2030 году. До 2020 года в разработку лекарств необходимо инвестировать более 30 миллиардов долларов.

Российские ученые также ищут новые пути решения проблемы. Санкт-Петербургский Политехнический университет получили грант от российского научного фонда на исследование ВИЧ. Ученым удалось выяснить, что заражение ВИЧ происходит из-за одной частицы «бутылочное горлышко». Ее обнаружение спровоцировало несколько новых открытий. Российские ученые сейчас сконцентрированы на изучении процесса заражения. Научный руководитель Доктор биологических наук Андрей Козлов надеется, что в 2030 году эффективное лекарство от ВИЧ будет найдено.

На 1 января 2017 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 22 218 случаев заражения ВИЧ. В стране проживает инфицированных 17 260 людей. За 2016 год выявлено 2 391 случаев инфицирования, в то время как в 2015 году 2 305. Это значит, что на каждые 100 тысяч граждан РБ приходится 25, 2 зараженных (2015 24,3). Чаще всего инфицирование происходит половым путем 60,2%.