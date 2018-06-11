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Минус 55 кг на картофельной диете. Реальная история похудения

11 июня 2018 12:40
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Житель Австралии Эндрю Тейлор решил привести себя в форму при помощи необычной диеты – картофельной.

Мужчина сел на такую диету два года назад и ее результатом стало похудение чуть ли не в два раза. Об этом Эндрю рассказал в программе «Неделя» на СТВ.

Сам Тейлор называет этот эксперимент лучшим в своей жизни. По словам мужчины, у него были большие проблемы с лишним весом и он не знал, что ему делать.

Эндрю Тейлор:
Узнал, что именно в картошке есть все необходимые для организма питательные элементы. В течение года я не ел ничего кроме картошки. В итоге мне удалось сбросить 55 килограммов.

Также мужчина отметил другие плюсы от своей диеты: у него пропала депрессия, пришли в норму показатели давления и уровня холестерина.

«Я стал чувствовать себя отлично».

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# Еда # калейдоскоп # Эндрю Тейлор # Фотофакт

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