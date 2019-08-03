Меган Маркл – 38. Как менялась супруга принца Гарри и самая «скандальная» персона королевской семьи

Четвертого августа исполняется 38 лет Меган Маркл – супруге принца Гарри и чуть ли не самой обсуждаемой персоне королевской семьи. По словам источников близких к монаршей семье, свой день рождения герцогиня будет отмечать не на шумной вечеринке, а в кругу семьи. Мы посмотрели, как менялась Меган Маркл, и собрали самые интересные факты из жизни экс-актрисы и герцогини. Родители и конфликт с отцом Меган Маркл родом из США. Родители Меган – мать Дория (по образованию социальный работник) и отец Томас (директор по свету) – познакомились в Калифорнии на студии. Спустя время пара поженилась.

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Для отца это был второй брак, у герцогини есть старшие брат и сестра. Через два года после свадьбы Дория и Томас стали родителями – у них родилась дочь. Когда Меган было шесть лет, супруги развелись. «Мой маленький цветочек». В сети появились первые детские фото Меган Маркл

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Девочку воспитывала мама. Дория во всем поддерживает дочь – она помогала ей войти в семью мужа, единственная из родственников присутствовала рядом во время свадьбы, всегда была поблизости во время беременности. По словам Меган Маркл, она чувствует, что ее мама – это не только самый близкий человек, но и «лучший друг», у которого можно найти поддержку и в тяжелые моменты, и в радости.

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Меган рассказывала, что гордится своими корнями. Девушка отмечала, что видела, как ее мама сталкивается с расовой дискриминацией, и эти воспоминания помогли ей стать сильнее. После того, как к Маркл пришла популярность, то во время съемок для глянца она запрещала ретушировать свой цвет кожи и делать его светлее.

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Отец всегда отзывался о младшей дочери с любовью, Томас помогал Маркл делать первые шаги в кинематографе, так как имел связи в этой сфере. Меган тоже говорила об отце с уважением, но постепенно их отношения разладились.

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Незадолго до свадьбы Томас стал активно общаться со СМИ и за деньги начал рассказывать прессе подробности из жизни дочери. Инсайдеры сообщали, что при личном общении с дочкой и ее женихом отец отрицал опубликованные интервью. На свадьбе Томас не появился, сказав, что болен и не сможет прилететь. К алтарю Меган вел принц Чарльз.

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А Томас Маркл продолжал раздавать интервью. Он передал прессе письмо дочери, которое она написала ему после свадьбы. В нем Меган упрекала отца, что из-за диалога с таблоидами он перестал общаться с дочерью. Отец герцогини проигнорировал неоднократные просьбы дочери. Поэтому Меган пришлось практически полностью прекратить общение с папой и со сводными братом и сестрой, которые за деньги комментировали личную жизнь родственницы. Актерская карьера Меган Маркл закончила Северо-Западный университет, где получила степени в областях актерского мастерства и международных отношений. Актерская карьера девушки началась с эпизодов в сериалах, съемок в рекламе. Параллельно девушка с эффектной внешностью работала моделью, а иногда и каллиграфистом или официанткой.

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Успех и популярность к Меган Маркл пришли после того, как она получила роль в сериале «Форс-мажоры». Она также снималась в полнометражных фильмах, среди которых «Помни меня» и «Несносные боссы».

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Замуж за принца Жизнь актрисы начала меняться после знакомства с принцем Гарри – известным покорителем женских сердец в Британии. В октябре 2016 года появились слухи об их романе. В сети не поддержали его и писали в адрес Меган оскорбительные комментарии, упоминая о ее небогатом происхождении, расе, гражданстве, возрасте, о том, что она уже была замужем (в 2013 году актриса развелась с продюсером Тревором Энгельсоном – поговаривают, этот пункт смущал даже королеву). Чтобы прекратить эту волну негатива, расизма и сексизма, принц Гарри официально подтвердил роман. «Принц Гарри обеспокоен безопасностью мисс Маркл и весьма разочарован тем, что был не способен защитить ее. Совсем неправильно, что спустя несколько месяцев после начала отношений с ним она стала объектом бурного интереса к ее персоне. Принц Гарри знает, что многие думают, что это «цена, которую она должна заплатить» и «часть игры». Он с этим категорически не согласен. Это не игра – это жизнь, ее и его».

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Затем пара скрывалась от прессы и не комментировала отношения. Журналисты лишь могли видеть, как влюбленные путешествуют, вместе ходят за покупками, в театр и стараются жить обычной жизнью, насколько это возможно в их случае. Спустя полтора года после знакомства принц Гарри сделал любимой предложение. Пара призналась, что это произошло дома на кухне, когда они готовили ужин. «Получилось мило, естественно и романтично».

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Меган перестала сниматься в кино, закрыла свой lifestyle-блог, удалила Instagram. В мае 2018 года состоялась свадьба, за которой следили миллионы телезрителей. Главная интрига – свадебное платье с 5-метровой фатой – было создано британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, креативным директором Givenchy. Среди гостей были многие знаменитости, королева, а посмотреть на свадьбу приехали более 100 тысяч туристов. Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест

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В сети обсуждали волнение принца Гарри, который будто впервые увидел свою невесту. По его губам можно было прочитать фразу «ты сегодня выглядишь просто потрясающе».

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Жизнь после свадьбы Внимание прессы к королевской персоне не прекратилось – теперь обсуждается каждый ее выход в свет, а образ герцогини обрастает слухами и сплетнями. Инсайдеры сообщают, что она не уживается с прислугой, что у нее тяжелый характер, что она тратит бюджет на дорогие наряды, постоянно нарушает королевский протокол.

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Особенно много внимания уделялось отношениям между двумя герцогинями – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Девушек постоянно сравнивали. А СМИ только подогревали интерес. Писали даже, что накануне свадьбы Меган довела Кейт до слез.

Фото: instagram.com/SussexRoyal

Подтверждением слухов называли также то, что Гарри и Меган решили переехать из Кенсингтонского дворца, который делили обе семьи, в отдельный Фрогмор Хаус. Представители дворца объясняют это тем, что семьям просто мало места в одном доме. Несмотря на это, герцогини никак не комментировали слухи и во время мероприятий приветливо общались друг с другом. От дружбы до конфликта? Полная история взаимоотношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон (читать далее). Это мальчик В октябре 2018 года дворец объявил о том, что Меган беременна. Это привлекло к ней еще больше внимания прессы – гадали, кто станет крестным малыша, кто родится у супругов, первое время даже делали ставки на то, что это будет двойня. Под пристальным вниманием прессы Меган провела всю беременность – рядом правда всегда был муж. Вычислить пол первенца пытались по цветам одежды, которую предпочитает герцогиня, по цветам шариков и сладостей, которыми угощали во время закрытой вечеринки накануне рождения малыша. Родители никак не комментировали эту информацию, заявляя лишь, что с нетерпением ждут встречи с ребенком. Незадолго до родов оказалось, что Меган снова нарушит королевские традиции и не будет выходить с новорожденным на ступеньки госпиталя. Это принято делать в королевской семье, но Маркл настояла на том, что малыша покажут публике спустя пару дней.

Фото: instagram.com/SussexRoyal

6 мая 2019 года Меган Маркл родила сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон.

Фото: instagram.com/SussexRoyal

Принц Гарри:

Я очень горжусь своей женой. Каждый родитель скажет вам, что его ребенок – это настоящее чудо. Ради своего наследника действительно можно умереть. Я на седьмом небе от счастья. Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела

Фото: instagram.com/SussexRoyal

Когда малышу было два месяца, состоялись его крестины, на которых присутствовала вся семья. Стиль Меган Маркл и ее влияние Герцогиня – настоящая законодательница моды. Вещи и украшения, в которых она выходит в свет, раскупают на сайтах за считанные часы. Меган Маркл изменила свой стиль после того, как начала встречаться с наследником британского престола.

Фото: imdb.com

Она пересмотрела гардероб и отказалась от коктейльных платьев, обтягивающей одежды, мини, вызывающих нарядов.

Фото: Desiree Navarro

Фото: George Pimentel

Она стала выбирать более сдержанные наряды от британских дизайнеров. Голливуд-шик превратился в типичный британский стиль. Теперь примеры для подражания – принцесса Диана, королева и Кейт Миддлтон. К слову, не раз было замечено, как Меган Маркл вдохновляется гардеробом мамы принца Гарри (смотрите здесь).

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Фото: PA

Несомненно, личность Меган Маркл значима для британцев. Это подтвердила и новая работа герцогини – она стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue. Маркл посвятила выпуск сильным женщинам – бизнесменам, спортсменам, актрисам, политикам – и поместила их на обложку, оставив одно пустое место для читательниц журнала.

Фото: instagram.com/BritishVogue

Номер посвящен тем, кто своей работой борется с дискриминацией, несправедливостью, идет к мечте. Меган сама попросила, чтобы на обложке не было ее фото.

Фото: instagram.com/BritishVogue