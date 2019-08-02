Год без спорта. Чем занимается Дарья Домрачева после завершения карьеры

3 августа Дарье Домрачевой исполнится 33 года. В июне 2018-го белоруска провела пресс-конференцию, на которой объявила о завершении карьеры и поблагодарила всех поклонников за поддержку. Четырехкратная олимпийская чемпионка решила сосредоточиться на семье и еще одном любимом деле – развитии своей линии спортивной одежды для женщин, мужчин и детей. О том, как прошел год биатлонистки без профессионального спорта – в нашем материале.

Фото: instagram.com/dadofun

Посетила ЧМ-2018 по футболу Дарья Домрачева с мужем посетила финальный матч чемпионата мира по футболу в Москве в июле 2018. К матчу Дарья и Уле-Эйнар нарисовали флаги Беларуси и Норвегии на щеках. На стадионе им удалось встретить Данилу Козловского и Олега Меньшикова. Кадры со стадиона «Лужники» белоруска опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Показала мужу Беларусь Вернувшись в Беларусь, Дарья начала активно делиться с подписчиками красочными кадрами родины и своими эмоциями. Спортсменка устроила мужу настоящее путешествие по популярным местам Беларуси, показывала достопримечательности страны и оставляла под кадрами в соцсетях хештег #НорвежецПоБеларуси. Уле-Эйнар Бьорндален увидел пейзажи Беларуси, полетав на вертолете, отдохнул в бане и прокатился на 450-тонном БелАЗе.

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Отметила годовщину свадьбы Пара Домрачева-Бьорндален отметила уже третью годовщину свадьбы. Биатлонисты поженились летом 2016 года, а в октябре того же года у них родился первенец – дочь Ксения. Родители не спешат показывать фанатам малышку. Муж Домрачевой в сентябре прошлого года опубликовал первое фото дочери, но не показывая ее лица, как бы поддерживая интерес поклонников к девочке.

Фото: instagram.com/dadofun

instagram.com/oleeinarbjorndalen

Кстати, Бьорндален в одном из интервью говорил, что хотел бы завести еще детей. Он рассказывал, что у него пять братьев и сестер, поэтому он всегда «за» расширение семьи. Дарья Домрачева с дочкой испекли булочки и поздравили Бьорндалена А Дарья Домрачева призналась, что если в их семье появится еще один малыш, то семья станет еще счастливее. Дарья Домрачева:

Кто знает, может быть, в будущем в нашей семье еще прибавится. Если так случится, это будет большое счастье для всей нашей семьи. Представила собственную коллекцию спортивной одежды Дарья Домрачева активно развивала свой бренд одежды и уже в октябре 2018 года дебютировала с показом своей спортивной коллекции для женщин, мужчин и детей. В дефиле приняли участие легендарные белорусские спортсмены. На подиум с супругой в качестве модели вышел и Уле-Эйнар.

Фото: instagram.com/dadofun

Много путешествовала После успешного модного дебюта пара отправилась в Норвегию. В подписи к фотографии Дарья не сдерживала радости. «Наконец! Счастлива снова оказаться на снегу! Снег! Снег! Снег!!!»

Фото: instagram.com/dadofun

Спортсменка перевела дух в Норвегии, публикуя кадры уютных семейных вечеров, после чего побывала в Англии, Германии, Италии и Австрии.

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Поучаствовала в «Гонке легенд» Дарья Домрачева вернулась в Беларусь как раз к «Гонке легенд», которая проводилась в Раубичах в феврале. На празднике Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально попрощались с биатлоном. При этом спортсменки продолжают поддерживать общение с коллегами по команде. Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Фото: instagram.com/dadofun

Фото: instagram.com/dadofun

Посетила город детства Семья также посетила город детства биатлонистки – Нягань. Дарья с мужем отправились в Ханты-Мансийский автономный округ для участия в гонке «Лыжня России – 2019». Дарья показала Уле-Эйнару свой дом, школу и стадион, который так важен для нее. Именно на нем будущая звезда белорусского спорта проводила свои тренировки и мечтала о большой карьере в спорте. «Это место, где я начала свои тренировки, именно здесь. Каждый день, когда я приходила на тренировки, я брала свои лыжи и поднималась на холм, это были первые пятьдесят метров моей трассы». «Первые 50 метров моей трассы». Домрачева показала, где тренировалась в детстве

Фото: instagram.com/dadofun

Побывала на тренировке «Ливерпуля» Олимпийская чемпионка продолжала путешествовать по миру. Она смогла побывать на тренировке футбольной команды «Ливерпуль» – победителя Лиги чемпионов-2019. «Встреча с одним из величайших тренеров и спортивных менеджеров мира. Юрген Клопп – после знакомства с ним понимаешь, почему он так хорош в своем деле. Человек – энергия. И что еще тоже важно заметить, большой поклонник биатлона», – рассказала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/dadofun

Была звездным послом II Европейских игр Дарья Домрачева стала звездным послом II Европейских игр в Минске. Она рассказала о столице Беларуси всему миру в репортаже телеканала Euronews. А уже на торжественном открытии спортивного мероприятия олимпийская чемпионка в компании белорусских спортсменов пронесла «Пламя Мира» на стадионе «Динамо» и зажгла огонь II Европейских игр в олимпийской чаше стадиона. В своих социальных сетях Дарья поделилась эмоциями после проведения соревнований в Минске, отметив, что организация мероприятия была на высшем уровне. Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Фото: instagram.com/dadofun

Сейчас Домрачева с мужем продолжают наслаждаться минскими улочками и рассказывать об этом в соцсетях.

Фото: instagram.com/dadofun