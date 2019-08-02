Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото
15 лет назад актрисы Юлия Такшина, Ирина Муравьева и Ольга Остроумова блистали в сериале «Не родись красивой». Недавно актрисы встретились на юбилее Сергея Новожилова. Юлия Такшина поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта впечатлениями от встречи с бывшими коллегами.
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Такшина поделилась кадрами с Ириной Муравьевой и Ольгой Остроумовой. Под фотографиями актриса оставила свои эмоции.
Фото: instagram.com/uliatakshina
«Какое же это счастье – просто находиться рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест…»
Юлия Такшина также поблагодарила Муравьеву и Остроумову и назвала актрис великими.
Фото: instagram.com/uliatakshina
Напомним, в сериале «Не родись красивой» Такшина сыграла секретаршу Викторию Клочкову, а Ирина Муравьева и Ольга Остроумова исполнили роли матерей главных героев Кати Пушкаревой и Андрея Жданова.
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