Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото

15 лет назад актрисы Юлия Такшина, Ирина Муравьева и Ольга Остроумова блистали в сериале «Не родись красивой». Недавно актрисы встретились на юбилее Сергея Новожилова. Юлия Такшина поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта впечатлениями от встречи с бывшими коллегами.

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Такшина поделилась кадрами с Ириной Муравьевой и Ольгой Остроумовой. Под фотографиями актриса оставила свои эмоции.