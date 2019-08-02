Взял зубами и унёс. Пёс необычно спас птицу, залетевшую в дом

Как сообщает Daily Mail, птица залетела в веранду, начала биться о стекла, отчаянно пытаясь убежать, но безрезультатно.

Собака помогла птице, которая залетела в дом и не могла выбраться.

Пес по кличке Гас пришел на помощь пернатому. Он поднял птицу с земли, осторожно взял ее зубами, вышел из дома и положил на деревянный настил снаружи.

Видео спасения смотрите здесь.

Птица, с которой все оказалось в порядке, улетела.