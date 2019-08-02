Взял зубами и унёс. Пёс необычно спас птицу, залетевшую в дом

Собака помогла птице, которая залетела в дом и не могла выбраться.
Как сообщает Daily Mail, птица залетела в веранду, начала биться о стекла, отчаянно пытаясь убежать, но безрезультатно.
Собака помогла птице, которая залетела в дом и не могла выбраться.
Как сообщает Daily Mail, птица залетела в веранду, начала биться о стекла, отчаянно пытаясь убежать, но безрезультатно.
Скриншот из видео
Пес по кличке Гас пришел на помощь пернатому. Он поднял птицу с земли, осторожно взял ее зубами, вышел из дома и положил на деревянный настил снаружи.
Видео спасения смотрите здесь.
Птица, с которой все оказалось в порядке, улетела.
Скриншот из видео
По словам хозяйки Гаса – Дженнифер – ее питомец уже стал искусным мастером в ловле случайно залетевших птиц, потому что они регулярно становятся «гостями» ее дома в Коннектикуте.
Скриншот из видео
«Гас каким-то образом может поймать птицу, не навредив ей, а затем вынести наружу и отпустить. Очень умело и ловко».
Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Эти питомцы точно заставят улыбнуться (смотрите здесь).