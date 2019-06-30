Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела

Новости Великобритании. Эксперт по языку тела прокомментировал появление принца Гарри и Меган Маркл на благотворительном бейсбольном матче в Лондоне. По информации Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс, супруги выглядят как абсолютно влюбленная пара. Видимо, рождение сына сблизило их еще сильнее. Принц Гарри и Меган Маркл держались за руки и даже позволили себе обняться. По словам Джеймс, супруги используют сильный зрительный контакт, держатся за руки и очень часто дотрагиваются друг до друга.

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Пара вышла на стадион, держась за руки. Во время выхода Меган смотрела на мужа. «Они выглядят как очень расслабленная пара, когда смотрят друг на друга. Меган специально поворачивает голову под углом, чтобы с восхищением смотреть на супруга».

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Эксперт предполагает, то, что Меган была в туфлях на плоской подошве, очень изменило взгляд Гарри на нее, так как она стала гораздо ниже его. Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест Также Гарри положил руку на плечо Меган, когда они позировали для общего фото, а во время матча пара смеялась и смотрела друг другу в глаза. «Их зрительный контакт поразительный, но все равно Гарри играет доминирующую роль, будто берет на себя ответственность за ситуацию и присматривает за своей женой».

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Эксперт пришла к выводу, что пара старается быть менее консервативной и хочет показывать, что они обычные люди. Джуди также отметила, насколько уверенно выглядела Меган, хотя это было ее третье появление на публике после родов: «Она выглядит очень спокойной и уверенной. Она всегда была уверена в себе, но выглядит здесь максимально комфортно».

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