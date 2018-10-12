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Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест

12 октября 2018 15:27
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Новости Великобритании. 12 октября внучка Елизаветы II – принцесса Евгения – вышла замуж за бывшего банкира Джека Бруксбэнка.

Со своим супругом принцесса встречалась до свадьбы семь лет. На церемонии присутствовала почти тысяча гостей, среди которых не только королевская семья, но и множество знаменитостей – Кара Делевинь, Робби Уильямс, Лив Тайлер, Наоми Кэмпбелл и другие.

После торжественной церемонии состоится прием у бабушки невесты – английской королевы.

Для важного дня девушка выбрала платье британского бренда Peter Pilotto. Накануне свадьбы Евгения отмечала, что ей бы хотелось, чтобы наряд создали дизайнеры из Британии.

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест-1

На спине был вырез. Это было одно из требований девушки. Она хотела, чтобы был виден шрам от операции, которая корректировала ее сколиоз. Хирургическое вмешательство девушка перенесла в 12 лет. Сегодня принцесса является патроном Королевской национальной ортопедической больницы.

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест-4

На невесте не было фаты, но голова девушки была украшена тиарой с бриллиантами и крупными изумрудами. Принцессе тиару одолжила бабушка. Украшению почти 100 лет. Также девушка надела изумрудные серьги, которые ей подарил Джек Бруксбэнк.

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Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась в апреле 2011 года. Для торжественной церемонии девушка выбрала атласное платье цвета слоновой кости, украшенное кружевом от бренда Alexander McQueen с длинным шлейфом. 

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест-7

У наряда был V-образный вырез, а сзади корсет застегивался на ряд пуговиц. На Кейт была бриллиантовая тиара, которую ей также одолжила бабушка жениха.

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест-10

Стоимость платья неизвестна, но специалисты отмечают, что оно могло стоить несколько сотен тысяч долларов.

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Пять месяцев назад – в мае 2018 года – сыграли свадьбу принц Гарри и Меган Маркл.

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест-13

Для церемонии девушка выбрала платье от бренда Givenchy. Платье было белоснежного цвета с очень длинным шлейфом. Фата длиной почти пять метров была украшена вышивкой. Украшали невесту бриллиантовая тиара бабушки Елизаветы II – королевы Мери – и серьги.

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест-16

Специалисты отмечают, что наряд Меган оказался дешевле наряда Кейт Миддлтон.

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