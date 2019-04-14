«Мой маленький цветочек». В Сети появились первые детские фото Меган Маркл
Новости Великобритании. Дядя Меган Маркл Джозеф Джонсон поделился первыми снимками своей родственницы.
Как сообщает Daily Mail, один из снимков был сделан через несколько часов после рождения будущей супруги принца Гарри. На руке у малышки всё ещё был ярлык.
Всего в этом альбоме около тридцати снимков, которые ранее не показывались широкой публике. На этих фотографиях также присутствует бабушка Меган – Джанет Джонсон.
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Джозеф посчитал, что сейчас подходящее время для того, чтобы показать маленькую Маркл, ведь скоро она сама станет матерью. Джонсон также поделился своим мнением относительно некоторых вопросов, связанных с его племянницей.
Меган любит славу и ей нравится королевская жизнь. Джозеф не верит, что помощники королевской семьи считают Маркл трудной герцогиней. Он проявил понимание, когда будущая супруга принца Гарри к себе на свадьбу пригласила только свою мать.
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Джонсон гордится, что герцог и герцогиня Сассекская решили нарушить традицию и провести роды в другом месте и с другой командой врачей. Джозеф предполагает, что Меган надеется на девочку, потому что мальчика ей будет воспитывать сложнее.
Джозеф также вспомнил, что когда мать Меган услышала об отношениях между Маркл и принцем Гарри, она была очень взволнована.
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«Мой маленький цветочек! Как это может быть правдой? Невероятно!», – сказала Дория.
Теперь дядя Меган Маркл с нетерпением ждёт рождения её ребёнка и гадает, какие будут волосы у малыша: вьющиеся или рыжие?
Фото: Daily Mail. (Джозеф Джонсон с супругой Памелой)