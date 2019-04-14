«Мой маленький цветочек». В Сети появились первые детские фото Меган Маркл

Как сообщает Daily Mail, один из снимков был сделан через несколько часов после рождения будущей супруги принца Гарри. На руке у малышки всё ещё был ярлык.

Всего в этом альбоме около тридцати снимков, которые ранее не показывались широкой публике. На этих фотографиях также присутствует бабушка Меган – Джанет Джонсон.

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Джозеф посчитал, что сейчас подходящее время для того, чтобы показать маленькую Маркл, ведь скоро она сама станет матерью. Джонсон также поделился своим мнением относительно некоторых вопросов, связанных с его племянницей.

Меган любит славу и ей нравится королевская жизнь. Джозеф не верит, что помощники королевской семьи считают Маркл трудной герцогиней. Он проявил понимание, когда будущая супруга принца Гарри к себе на свадьбу пригласила только свою мать.

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