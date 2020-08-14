Медовый Спас. Как его встречают потомственные пчеловоды

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – потомственный пчеловод, кандидат химических наук – Евгений Карпинчик.

Липовый, рапсовый, разнотравный. Какие виды мёда есть в Беларуси

Является ли Медовый Спас для вас чем-то особенным?

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:

Безусловно. Для каждого пчеловода это, можно сказать, основной праздник. Да, действительно к этому времени считается, что уже заканчивается сезон медосбора и пчел надо готовить к зимовке. Говорят, что его уже надо заламывать, так раньше говорили, у нас говорят откачивать мед, излишки его забирать из пчелиной семьи.

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