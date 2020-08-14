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Медовый Спас. Как его встречают потомственные пчеловоды

14 августа 2020 10:01
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – потомственный пчеловод, кандидат химических наук – Евгений Карпинчик.

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Является ли Медовый Спас для вас чем-то особенным?

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:
Безусловно. Для каждого пчеловода это, можно сказать, основной праздник. Да, действительно к этому времени считается, что уже заканчивается сезон медосбора и пчел надо готовить к зимовке. Говорят, что его уже надо заламывать, так раньше говорили, у нас говорят откачивать мед, излишки его забирать из пчелиной семьи.

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Медовый Спас. Как его встречают потомственные пчеловоды-1

В советском мультфильме Винни-Пух говорил: «Это какие-то неправильные пчелы». А вот какие пчелы правильные?

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Евгений Карпинчик:
Да, конечно. Винни-Пух тут их назвал неправильными, наверное, имея что-то свое сугубо индивидуальное, потому что они его обижали. Так вот правильные пчелы в понимании Винни-Пуха – это одно, а в нашем понимании это просто здоровые сильные семьи. Это правильные пчелы.

# Пчеловодство # калейдоскоп # Евгений Карпинчик # Фотофакт

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