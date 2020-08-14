Бабушка прожила век и вырастила огромную семью. Поздравлять женщину пришли 88 правнуков и 49 праправнуков

Женщина встретила свой юбилей в окружении множества родственников. И все эти люди – её потомки. Как сообщает CNN, жительница американского штата Северная Каролина Джулия Ли Келли отпраздновала своё столетие. Каждый год в день рождения женщины вся семья собирается вместе, чтобы отметить это невероятное событие.

Фото: CNN / facebook.com/mshllyt

И оно действительно невероятное, ведь Джулия стала мамой пятерых детей, бабушкой 30 внуков, прабабушкой 88 правнуков, прапрабабушкой 49 праправнуков и прапрапрабабушкой одного прапраправнука. В этом году у семьи не получилось устроить масштабный праздник. Сначала родственники хотели арендовать целое здание, чтобы всем хватило места, но по ряду причин от этой идеи пришлось отказаться.

Фото: facebook.com/kbural

Тогда семья решила устроить своеобразный парад. Келли сидела возле своего дома, а мимо женщины на автомобилях проезжали её потомки. Все они весело поздравляли Джулию, трубили в рожки, держали воздушные шары, вручали открытки. Кроме того, к параду присоединились друзья и знакомые женщины. «Мне просто хотелось плакать или кричать. Я была так счастлива видеть своих друзей, семью и служителей церкви», – призналась Джулия.

Фото: facebook.com/mshllyt