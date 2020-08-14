Прямой эфир

Бабушка прожила век и вырастила огромную семью. Поздравлять женщину пришли 88 правнуков и 49 праправнуков

14 августа 2020 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина встретила свой юбилей в окружении множества родственников. И все эти люди – её потомки.

Как сообщает CNN, жительница американского штата Северная Каролина Джулия Ли Келли отпраздновала своё столетие. Каждый год в день рождения женщины вся семья собирается вместе, чтобы отметить это невероятное событие.

Бабушка прожила век и вырастила огромную семью. Поздравлять женщину пришли 88 правнуков и 49 праправнуков-1

Фото: CNN / facebook.com/mshllyt 

И оно действительно невероятное, ведь Джулия стала мамой пятерых детей, бабушкой 30 внуков, прабабушкой 88 правнуков, прапрабабушкой 49 праправнуков и прапрапрабабушкой одного прапраправнука.

В этом году у семьи не получилось устроить масштабный праздник. Сначала родственники хотели арендовать целое здание, чтобы всем хватило места, но по ряду причин от этой идеи пришлось отказаться.

Бабушка прожила век и вырастила огромную семью. Поздравлять женщину пришли 88 правнуков и 49 праправнуков-4

Фото: facebook.com/kbural 

Тогда семья решила устроить своеобразный парад. Келли сидела возле своего дома, а мимо женщины на автомобилях проезжали её потомки. Все они весело поздравляли Джулию, трубили в рожки, держали воздушные шары, вручали открытки. Кроме того, к параду присоединились друзья и знакомые женщины.

«Мне просто хотелось плакать или кричать. Я была так счастлива видеть своих друзей, семью и служителей церкви», – призналась Джулия.

Бабушка прожила век и вырастила огромную семью. Поздравлять женщину пришли 88 правнуков и 49 праправнуков-7

Фото: facebook.com/mshllyt 

По словам Келли, она не знает, как ей удалось дожить до ста лет. Женщина по-прежнему способна вести самостоятельную жизнь, не нуждаясь в постоянной поддержке близких. Джулия ходит в церковь, готовит еду и ухаживает за цветами.

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о пожилом мужчине, который исполнил свою мечту. По словам 92-летнего пенсионера, он снова почувствовал себя живым (подробнее здесь).

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Она теперь другая. Девушка три года работала над собой и теперь довольна результатом
14 августа 2020 06:36

Она теперь другая. Девушка три года работала над собой и теперь довольна результатом

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
13 августа 2020 13:11

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды

Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»
13 августа 2020 12:51

Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»