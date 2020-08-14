Бабушка прожила век и вырастила огромную семью. Поздравлять женщину пришли 88 правнуков и 49 праправнуков
Женщина встретила свой юбилей в окружении множества родственников. И все эти люди – её потомки.
Как сообщает CNN, жительница американского штата Северная Каролина Джулия Ли Келли отпраздновала своё столетие. Каждый год в день рождения женщины вся семья собирается вместе, чтобы отметить это невероятное событие.
Фото: CNN / facebook.com/mshllyt
И оно действительно невероятное, ведь Джулия стала мамой пятерых детей, бабушкой 30 внуков, прабабушкой 88 правнуков, прапрабабушкой 49 праправнуков и прапрапрабабушкой одного прапраправнука.
В этом году у семьи не получилось устроить масштабный праздник. Сначала родственники хотели арендовать целое здание, чтобы всем хватило места, но по ряду причин от этой идеи пришлось отказаться.
Фото: facebook.com/kbural
Тогда семья решила устроить своеобразный парад. Келли сидела возле своего дома, а мимо женщины на автомобилях проезжали её потомки. Все они весело поздравляли Джулию, трубили в рожки, держали воздушные шары, вручали открытки. Кроме того, к параду присоединились друзья и знакомые женщины.
«Мне просто хотелось плакать или кричать. Я была так счастлива видеть своих друзей, семью и служителей церкви», – призналась Джулия.
Фото: facebook.com/mshllyt
По словам Келли, она не знает, как ей удалось дожить до ста лет. Женщина по-прежнему способна вести самостоятельную жизнь, не нуждаясь в постоянной поддержке близких. Джулия ходит в церковь, готовит еду и ухаживает за цветами.
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