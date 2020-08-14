Как приобрести вкусный и полезный мёд? Отвечает потомственный пчеловод

Как приобрести вкусный и полезный мед? По каким признакам его определить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:

Не стесняйтесь его понюхать. Второе: мед – вещество такое – концентрированные сахара, но они здесь содержат и другие компоненты. И все это отражается на его консистенции. Вот посмотрите: я зачерпнул медик. Вы видите, как он ложится горкой, красиво. А если эта струя такая плоская, она такой ленточкой пошла красиво, вот это значит одно: просто мед из сахара, просто раствор с сахаром, он густой, он стекает и все. Естественно, должен быть натуральный вкус. Надо уже набирать практику, знать и сравнивать, какой вкус у меда.