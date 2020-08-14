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Как приобрести вкусный и полезный мёд? Отвечает потомственный пчеловод

14 августа 2020 10:35
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Как приобрести вкусный и полезный мед? По каким признакам его определить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:
Не стесняйтесь его понюхать. Второе: мед вещество такое – концентрированные сахара, но они здесь содержат и другие компоненты. И все это отражается на его консистенции. Вот посмотрите: я зачерпнул медик. Вы видите, как он ложится горкой, красиво. А если эта струя такая плоская, она такой ленточкой пошла красиво, вот это значит одно: просто мед из сахара, просто раствор с сахаром, он густой, он стекает и все. Естественно, должен быть натуральный вкус. Надо уже набирать практику, знать и сравнивать, какой вкус у меда.

Как приобрести вкусный и полезный мёд? Отвечает потомственный пчеловод-1

Для того, чтобы абсолютно, уже досконально по-научному определить натуральность меда, не верьте никаким промокашкам, карандашам, вот сюда капайте это все чушь. Если это научно, поскольку мед был собран из цветов, то в нем всегда содержится цветочная пыльца. Каждое растение – это меня научили археологи, с которыми я когда-то ездил в экспедицию, – имеет свою геометрию, свою картинку пыльцевой пылинки. Она как отпечаток пальца: форма и вид пылинки абсолютно индивидуальные.

Как приобрести вкусный и полезный мёд? Отвечает потомственный пчеловод-4

Более того, эта цветочная пылинка настолько хорошо упакована, законсервирована в оболочку, что есть такой вид у археологов, как пыльцевой анализ. Они копают, отмывают, так и находят эти пылинки и по их форме определяют: сколько тысячелетий, какая растительность была в этом месте. Точно так же можно определить, есть ли здесь чисто липовый. Вы обнаружите в окуляре микроскопа, что здесь пылинки липы 80, а остальные 20 какие-то другие были, вы можете точно определить, из каких растений и в каком соотношении был принесен этот мед.

# Пчеловодство # калейдоскоп # Евгений Карпинчик # Фотофакт # Продукты питания

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