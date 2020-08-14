Липовый, рапсовый, разнотравный. Какие виды мёда есть в Беларуси
Существует много сортов меда: и липовый, и рапсовый, и разнотравный. Какой мед у нас в Беларуси можно назвать самым лучшим, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:
Пчеле не запретишь лететь и сесть на тот цветок или на другой цветок, это понятно. Даже если есть очень обильный взяток с того же рапса, она запросто принесет нектар и с клевера, допустим, еще чего-то, крушины или черники. Так что у нас в Беларуси это такой мед, который только с одного вида взятка, они называются монофлерными, от слова флора и моно –один. Таких медов у нас в Беларуси, я бы сказал, что не существует, потому что всегда есть примесь какого-то другого нектара.
Поэтому самый популярный это разнотравный и луговой?
Евгений Карпинчик:
Совершенно верно. Более того, эти меда, которые полифлерные, они более целебные, обладают иммуностимулирующими свойствами, потому что там имеет место так называемый синергический эффект, когда один компонент усиливает действие другого. Самым главным признаком натуральности меда является запах. Богатый такой, тонкий аромат. Он должен стоять очень долго, чтобы не почувствовать запах.
Что полезнее: сам мед или другие продукты пчеловодства? Или так вопрос ставить нельзя?
Евгений Карпинчик:
Я бы сказал, что вопрос не совсем корректный, потому что нет продукта у пчел, как и сами даже пчелы, который бы не приносил пользу. Все продукты, которые вырабатывает пчела, полезны.