Липовый, рапсовый, разнотравный. Какие виды мёда есть в Беларуси

Существует много сортов меда: и липовый, и рапсовый, и разнотравный. Какой мед у нас в Беларуси можно назвать самым лучшим, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:

Пчеле не запретишь лететь и сесть на тот цветок или на другой цветок, это понятно. Даже если есть очень обильный взяток с того же рапса, она запросто принесет нектар и с клевера, допустим, еще чего-то, крушины или черники. Так что у нас в Беларуси это такой мед, который только с одного вида взятка, они называются монофлерными, от слова флора и моно –один. Таких медов у нас в Беларуси, я бы сказал, что не существует, потому что всегда есть примесь какого-то другого нектара.