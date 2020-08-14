Инструменты пчеловода. Как они выглядят и для чего используются
Как выглядят инструменты пчеловода и для чего они используются, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:
Этот нож с z-образной формой для равномерного вскрытия сот. Только тогда можно поставить центрифугу его и получить вот такой жидкий товарный мед.
А вот это электронож, не смущаясь скажу, нож-карпинчик. Почему карпинчик? Потому что я на него получил патент. Он здесь без ручки.
А вот так он выглядит по патенту, по изобретению. Чем он отличается? По всей длине – не по всей, не до конца – имеется пропил, просто пропил. А к концовику – сюда – для подвода подводится электричество, напряжение требуется маленькое: 1.3, 1.6 вольт, правда токи большие, там порядка 20-25 ампер.
И вот ток, проходя по этим полкам, видите, одна – узкая, закон Ома работает, физику не обманешь. Вот эта часть, поскольку у нее сопротивление будет больше, – омическое сопротивление – нагреется сильнее. Это поддерживающая.
И когда подключаешь, педалью нажал, включил ток, это уже в самом изделии, он всегда горячий. Он не портит, не перегревает мед, он просто замечательно срезает, поэтому облегчает работу.