Инструменты пчеловода. Как они выглядят и для чего используются

Как выглядят инструменты пчеловода и для чего они используются, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:

Этот нож с z-образной формой для равномерного вскрытия сот. Только тогда можно поставить центрифугу его и получить вот такой жидкий товарный мед.