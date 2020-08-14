Она теперь другая. Девушка три года работала над собой и теперь довольна результатом

Девушка захотела показать результат своих тренировок и опубликовала фотографию в популярной соцсети. Но пользователи отнеслись к автору публикации с подозрением.

Пользовательница Reddit под ником TarryMemyHery поделилась снимками с разницей в три года. На первом фото она выглядит вполне обычно, а вот девушка со второго фото явно любит посещать тренажёрный зал.