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Она теперь другая. Девушка три года работала над собой и теперь довольна результатом

14 августа 2020 06:36
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Девушка захотела показать результат своих тренировок и опубликовала фотографию в популярной соцсети. Но пользователи отнеслись к автору публикации с подозрением. 

Пользовательница Reddit под ником TarryMemyHery поделилась снимками с разницей в три года. На первом фото она выглядит вполне обычно, а вот девушка со второго фото явно любит посещать тренажёрный зал.

Она теперь другая. Девушка три года работала над собой и теперь довольна результатом -1

Фото: reddit.com/user/tarryMemyHery 

По словам автора публикации, она не старалась просто похудеть. Её целью было постепенное преобразование жира в мышцы. Теперь TarryMemyHery довольна собой и считает, что это её лучшее вложение в собственную здоровую и счастливую жизнь.

Пользователи соцсетей признали, что девушка с фото хороша, однако они не поверили, что TarryMemyHery – та самая девушка. Комментаторы заметили, что автор публикации показывала и несколько других снимков, на которых изображена не она.

Кстати, ранее мы рассказывали о другой девушке, которая за год сбросила 45 кг. Она дала четыре совета – здесь подробности.

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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