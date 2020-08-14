«Никакая другая меня ещё так не захватывала». Какие книги читает Ольга Бурлакова

Ольга Бурлакова, телеведущая, актриса театра и кино:

Дочитала, закончила прекрасный детектив Гиллиан Флинн «Острые предметы». Я сейчас в отпуске, чем еще заняться? Конечно же, чтением прекрасных, интригующих, увлекательных книг – это детективы, обожаю детективы, я ярая поклонница и можно даже сказать фанатка. Детективы, психологические триллеры – это мое. Рекомендую книгу к прочтению.

Но подробнее хотелось бы рассказать о других своих фаворитах, потому что наверняка вы сталкивались с тем же, когда читая какую-либо удивительную книгу, от которой вы не можете оторваться, потом она постоянно вас преследует, когда вы начинаете читать какие-либо другие произведения, начинаете сравнивать и понимаете, другие становятся №2, №3 и т. д. Так вот №1 для меня является книга Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Возможно, вы, как и я, смотрите кинофильмы по телевизору, и если вы вдруг не смотрели этот фильм, этот триллер, то я очень рекомендую эту книгу к прочтению. Никакая другая меня еще так не захватывала. Это потрясающая, удивительная история расследования журналиста очень запутанной семейной драмы. Не буду рассказывать. Я, правда, искренне советую всегда и всем обязательно прочитать эту книгу и сложить свое собственное мнение.