«Никакая другая меня ещё так не захватывала». Какие книги читает Ольга Бурлакова
Ольга Бурлакова, телеведущая, актриса театра и кино:
Дочитала, закончила прекрасный детектив Гиллиан Флинн «Острые предметы». Я сейчас в отпуске, чем еще заняться? Конечно же, чтением прекрасных, интригующих, увлекательных книг – это детективы, обожаю детективы, я ярая поклонница и можно даже сказать фанатка. Детективы, психологические триллеры – это мое. Рекомендую книгу к прочтению.
Но подробнее хотелось бы рассказать о других своих фаворитах, потому что наверняка вы сталкивались с тем же, когда читая какую-либо удивительную книгу, от которой вы не можете оторваться, потом она постоянно вас преследует, когда вы начинаете читать какие-либо другие произведения, начинаете сравнивать и понимаете, другие становятся №2, №3 и т. д. Так вот №1 для меня является книга Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Возможно, вы, как и я, смотрите кинофильмы по телевизору, и если вы вдруг не смотрели этот фильм, этот триллер, то я очень рекомендую эту книгу к прочтению. Никакая другая меня еще так не захватывала. Это потрясающая, удивительная история расследования журналиста очень запутанной семейной драмы. Не буду рассказывать. Я, правда, искренне советую всегда и всем обязательно прочитать эту книгу и сложить свое собственное мнение.
Далее могу посоветовать, как ни странно, книга называется «Девушка в поезде» Полы Хокинс. Замечательный автор, наверняка, кто-то уже посмотрел фильм, но могу сказать, что и фильмы, которые сняты по этим книгам, не менее увлекательные, но книга все равно лучше. Кто-то скажет, возможно: «Почему детективы? Ты же женщина, тебе должны нравится какие-то любовные романы». А я вам отвечу, что детективы на самом деле они тоже все о любви, потому что зачастую люди идут на преступление из-за любви и даже из-за любви к деньгам, такое тоже бывает. Все в нашей жизни о любви, про любовь и ради любви. Если вы такие же приверженцы детективов, как и я, то я рекомендую вам свой топ-3 этих замечательных книг. Хорошего дня!