Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей

Многие люди не понаслышке знают, насколько сильны гены. Отцы гордятся сыновьями, которые похожи на них так, словно это близнецы. Матери любят дочек, которые выглядят их младшими сёстрами.

Всё это является темой для повседневных бесед как в случае с обычными люди, так и в случае со знаменитостями. Разница лишь в том, что последние куда более известны. Вот несколько примеров очень похожих между собой детей и родителей. А как на ваш взгляд, похожи?

Александр Малинин и Николай Малинин

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды