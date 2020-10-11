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Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей

11 октября 2020 15:22
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Многие люди не понаслышке знают, насколько сильны гены. Отцы гордятся сыновьями, которые похожи на них так, словно это близнецы. Матери любят дочек, которые выглядят их младшими сёстрами.

Всё это является темой для повседневных бесед как в случае с обычными люди, так и в случае со знаменитостями. Разница лишь в том, что последние куда более известны. Вот несколько примеров очень похожих между собой детей и родителей. А как на ваш взгляд, похожи?

Александр Малинин и Николай Малинин

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-1

Фото: instagram.com/alexandr_malinin и instagram.com/nikmalinin

Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-4

Фото: instagram.com/millajovovich

Екатерина Климова и Елизавета Хорошилова

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-7

Фото: instagram.com/klimovagram и instagram.com/khrsh.lv

Риз Уизерспун и Ава Элизабет Филлипп

Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-10

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-13

Фото: instagram.com/davidbeckham

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-16

Фото: instagram.com/kaiagerber

Гордон Рамзи и Джек Рамзи

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-19

Фото: instagram.com/allaboutgordon

Вера Брежнева и Соня Киперман

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-22

Фото: instagram.com/ververa и instagram.com/sonyaxkiperman

Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Малинин, Бекхэм, Литвинова. Девять звёздных детей, которые выросли копиями своих родителей-25

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Кстати, в этот раз мы сравнили знаменитостей с их относительно взрослыми детьми. А раньше мы сделали наоборот. Как выглядели артисты в возрасте своих детей – смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Александр Малинин # Милла Йовович # Екатерина Климова # Риз Уизерспун # Синди Кроуфорд # Дэвид Бекхэм # Гордон Рамзи # Вера Брежнева # Рената Литвинова # Фотофакт

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