Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости

Порой в жизни происходят мелкие неурядицы, которые вызывают сильное желание провалиться сквозь землю. Можно случайно облить кого-то водой, поскользнуться и, пытаясь удержаться, стянуть с кого-нибудь штаны или даже застрять волосами в вентиляторе.

Всё это обычно вызывает бурю смеха и сильное смущение. Однако комплексовать по этому поводу нет смысла. Знаменитости, например, ловко умеют выходить из таких ситуаций. Отличный пример тому Басков, который упав на сцене, поднялся и сказал: «Чего вы ржёте? Загадывайте желание, звезда упала!»

Мы решили вспомнить девять случаев, когда знаменитости попали в неловкие ситуации, но не потеряли лицо.

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