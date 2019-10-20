Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости
Порой в жизни происходят мелкие неурядицы, которые вызывают сильное желание провалиться сквозь землю. Можно случайно облить кого-то водой, поскользнуться и, пытаясь удержаться, стянуть с кого-нибудь штаны или даже застрять волосами в вентиляторе.
Всё это обычно вызывает бурю смеха и сильное смущение. Однако комплексовать по этому поводу нет смысла. Знаменитости, например, ловко умеют выходить из таких ситуаций. Отличный пример тому Басков, который упав на сцене, поднялся и сказал: «Чего вы ржёте? Загадывайте желание, звезда упала!»
Мы решили вспомнить девять случаев, когда знаменитости попали в неловкие ситуации, но не потеряли лицо.
«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта
Том Холланд сломал стул
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tom Holland Nation
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tom Holland Nation
Филипп Киркоров упал на сцене
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Nikolai Baskov
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Nikolai Baskov
Искусственный дым заслонил Сергея Лазарева
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «жёлтая газетка»
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «жёлтая газетка»
Николай Басков запутался в платье Виктории Бони и упал
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RU.TV
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RU.TV
У Шэрон Осборн выпал зуб в прямом эфире ток-шоу
Кара Делевинь ест
Фото: PacificCoastNews / East News
Эшли Бенсон упала
Волосы Бейонсе засосало в вентилятор
Фото: lightek.livejournal.com
Вера Брежнева оступилась
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Discover24
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Discover24