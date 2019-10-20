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Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости

20 октября 2019 11:17
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Порой в жизни происходят мелкие неурядицы, которые вызывают сильное желание провалиться сквозь землю. Можно случайно облить кого-то водой, поскользнуться и, пытаясь удержаться, стянуть с кого-нибудь штаны или даже застрять волосами в вентиляторе. 

Всё это обычно вызывает бурю смеха и сильное смущение. Однако комплексовать по этому поводу нет смысла. Знаменитости, например, ловко умеют выходить из таких ситуаций. Отличный пример тому Басков, который упав на сцене, поднялся и сказал: «Чего вы ржёте? Загадывайте желание, звезда упала!» 

Мы решили вспомнить девять случаев, когда знаменитости попали в неловкие ситуации, но не потеряли лицо. 

«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта 

Том Холланд сломал стул 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tom Holland Nation 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-3

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tom Holland Nation 

Филипп Киркоров упал на сцене 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-6

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Nikolai Baskov 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-8

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Nikolai Baskov 

Искусственный дым заслонил Сергея Лазарева 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-11

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «жёлтая газетка» 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «жёлтая газетка» 

Николай Басков запутался в платье Виктории Бони и упал 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RU.TV 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-18

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RU.TV 

У Шэрон Осборн выпал зуб в прямом эфире ток-шоу 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-21

Фото: East News 

Кара Делевинь ест 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-24

Фото: PacificCoastNews / East News 

Эшли Бенсон упала 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-27

Фото: East News 

Волосы Бейонсе засосало в вентилятор 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-30

Фото: lightek.livejournal.com 

Вера Брежнева оступилась 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-33

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Discover24 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости-35

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Discover24 

# Звезды # калейдоскоп # Том Холланд # Филипп Киркоров # Сергей Лазарев # Николай Басков # Кара Делевинь # Бейонсе # Вера Брежнева # Фотофакт

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