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Девушка хотела показать красивую походку, но всех рассмешила. Вредный пёс испортил видео

11 октября 2020 09:02
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Многие из нас время от времени испытывают желание покрасоваться. Да, мы все и так хороши, но хочется быть ещё лучше. И сейчас, когда есть множество соцсетей, легко можно снять крутой ролик и явить миру своё великолепие. Но, как известно, не всё и не всегда идёт по плану.

Пользовательница TikTok под ником Angel girl часто публикует ролики с девушками, которые проявляют изрядную сноровку. Например, ловко управляются с нунчаками или демонстрируют свои таланты в боевых искусствах.

Девушка хотела показать красивую походку, но всех рассмешила. Вредный пёс испортил видео -1

Фото: tiktok.com / feifei857 

Однако в этот раз Angel girl показала другое видео. На его кадрах девушка собирается пройтись модельной походкой, выгуливая пса. Но собака не поняла задумку хозяйки и побежала в сторону, вынудив девушку скользить по снегу, а затем и вовсе упасть.

Девушка хотела показать красивую походку, но всех рассмешила. Вредный пёс испортил видео -4

Фото: tiktok.com / feifei857 

«Не выгуливайте собаку на снегу», – подписала ролик автор публикации.

Девушка хотела показать красивую походку, но всех рассмешила. Вредный пёс испортил видео -7

Фото: tiktok.com / feifei857 

А недавно мы рассказывали о том, что ещё нельзя делать с собаками. Например, нельзя демонстративно оставлять их без корма. В таком случае даже маленькие шпицы превращаются в настоящих зверей – подробнее здесь.

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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