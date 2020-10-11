Девушка хотела показать красивую походку, но всех рассмешила. Вредный пёс испортил видео

Многие из нас время от времени испытывают желание покрасоваться. Да, мы все и так хороши, но хочется быть ещё лучше. И сейчас, когда есть множество соцсетей, легко можно снять крутой ролик и явить миру своё великолепие. Но, как известно, не всё и не всегда идёт по плану.
Пользовательница TikTok под ником Angel girl часто публикует ролики с девушками, которые проявляют изрядную сноровку. Например, ловко управляются с нунчаками или демонстрируют свои таланты в боевых искусствах.
Фото: tiktok.com / feifei857
Однако в этот раз Angel girl показала другое видео. На его кадрах девушка собирается пройтись модельной походкой, выгуливая пса. Но собака не поняла задумку хозяйки и побежала в сторону, вынудив девушку скользить по снегу, а затем и вовсе упасть.
Фото: tiktok.com / feifei857
«Не выгуливайте собаку на снегу», – подписала ролик автор публикации.
Фото: tiktok.com / feifei857
А недавно мы рассказывали о том, что ещё нельзя делать с собаками. Например, нельзя демонстративно оставлять их без корма. В таком случае даже маленькие шпицы превращаются в настоящих зверей – подробнее здесь.