Шипит и нападает. Кошка подралась со своим отражением в зеркале

Кошки – одни из самых ловких домашних животных. Они умные и хитрые, хорошо умеют охотиться. В то же время кошки достаточно ревнивы, не всегда ладят с другими питомцами. Видя себя в зеркале, они часто думают, что дома есть кто-то еще, поэтому иногда набрасываются на свое отражение.

Фото: Douyin/qianwanLee

Как сообщает Daily Mail, кошку из Китая сняли на видео в момент драки с отражением в зеркале. Двухлетняя британская короткошерстная кошка по имени Цянь Ван очень разозлилась, увидев себя в отражении. На кадрах видно, как кошка воинственно шипит и царапает мебель, пытаясь бороться со своим отражением. Видео было недавно опубликовано ее хозяйкой в аналоге TikTok.

Фото: Douyin/qianwanLee

Хозяйка рассказала, что запись была сделана, когда Цянь Ван впервые увидела своё отражение. С тех пор кошка начинает драться с зеркалом всякий раз, когда проходит мимо.

Фото: Douyin/qianwanLee

«Она очень ревнует, потому что не может находиться с другими кошками, и часто нападает на них. Она также дерется с собаками», – сказала хозяйка. Чтобы кошка не злилась на свое отражение, женщина поворачивает зеркало к стене, когда не пользуется им. «Я пыталась поставить зеркало в спальне и запретить ей входить в комнату, но это не работает», – добавила автор ролика.

Фото: Douyin/qianwanLee