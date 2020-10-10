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Шипит и нападает. Кошка подралась со своим отражением в зеркале

10 октября 2020 13:21
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Кошки – одни из самых ловких домашних животных. Они умные и хитрые, хорошо умеют охотиться. В то же время кошки достаточно ревнивы, не всегда ладят с другими питомцами. Видя себя в зеркале, они часто думают, что дома есть кто-то еще, поэтому иногда набрасываются на свое отражение.

Шипит и нападает. Кошка подралась со своим отражением в зеркале-1

Фото: Douyin/qianwanLee

Как сообщает Daily Mail, кошку из Китая сняли на видео в момент драки с отражением в зеркале. Двухлетняя британская короткошерстная кошка по имени Цянь Ван очень разозлилась, увидев себя в отражении.

На кадрах видно, как кошка воинственно шипит и царапает мебель, пытаясь бороться со своим отражением. Видео было недавно опубликовано ее хозяйкой в аналоге TikTok.

Шипит и нападает. Кошка подралась со своим отражением в зеркале-4

Фото: Douyin/qianwanLee

Хозяйка рассказала, что запись была сделана, когда Цянь Ван впервые увидела своё отражение. С тех пор кошка начинает драться с зеркалом всякий раз, когда проходит мимо.

Шипит и нападает. Кошка подралась со своим отражением в зеркале-7

Фото: Douyin/qianwanLee

«Она очень ревнует, потому что не может находиться с другими кошками, и часто нападает на них. Она также дерется с собаками», – сказала хозяйка.

Чтобы кошка не злилась на свое отражение, женщина поворачивает зеркало к стене, когда не пользуется им.

«Я пыталась поставить зеркало в спальне и запретить ей входить в комнату, но это не работает», – добавила автор ролика.

Шипит и нападает. Кошка подралась со своим отражением в зеркале-10

Фото: Douyin/qianwanLee

Миллионы пользователей социальных сетей были удивлены забавной реакцией кота, когда видео стало вирусным.

Один из комментаторов написал: «Какая злая кошка! Но и ее противник тоже довольно сильный».

Другой ответил: «Кажется, она без ума от себя».

Однажды кошка придумала хитрость, как остаться за столом, если хозяйка не разрешает. Узнать, что делает животное, можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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